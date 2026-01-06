قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب

البورصة المصرية
محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، في حين مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي نحو 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 2.13% ليغلق عند 41,543 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند 51,142 نقطة.

قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.1% ليغلق عند 18,891 نقطة.

زاد مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 1.45% ليغلق عند 4,598 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند 13,026 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.26% ليغلق عند 17,313 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند 4,577 نقطة.

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
