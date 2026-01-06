51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، في حين مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي نحو 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 2.13% ليغلق عند 41,543 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند 51,142 نقطة.

قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.1% ليغلق عند 18,891 نقطة.

زاد مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 1.45% ليغلق عند 4,598 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند 13,026 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.26% ليغلق عند 17,313 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند 4,577 نقطة.