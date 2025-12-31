قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

رئيس البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026 ونشاط مرتقب بالطروحات الحكومية والخاصة

محمود محسن

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلباً متزايداً من المستثمرين على قيد شركات جديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات كبيرة من شأنه أن يدعم السوق بصورة أكبر، ويزيد من القيمة السوقية، ويسهم في تحسين التصنيف العالمي للبورصة المصرية.

وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السوق يستعد لاستقبال نحو 8 شركات جديدة خلال عام 2026، معظمها في القطاعين الطبي والسياحي، بعد أن تقدمت هذه الشركات للتقيد بصورة جادة.

وتابع، أنّ عدداً من شركات القطاع الخاص عقدت اجتماعات مع إدارة البورصة، من بينها مجموعة مستشفيات تعتزم تقديم عرض تقديمي قريباً تمهيداً للقيد، إلى جانب شركة تعمل في قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن شركة كبرى في المجال السياحي ما زالت تستكمل بعض الإجراءات اللازمة نظراً لتشعب هيكلها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الشركات تقدمت بخطوات فعلية للتقيد، لافتاً إلى أن لجنة القيد ستنظر هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وذكر، أنّ الحكومة تدعم بقوة برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعزز التوقعات بطرح شركات تابعة للقطاع الحكومي خلال عام 2026 إلى جانب شركات القطاع الخاص، موضحاً أن طرح نسب محدودة من شركات كبيرة الحجم من شأنه زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق.
 

إسلام عزام البورصة المصرية السوق المستثمرين

الفنان أحمد السقا

سليمان عيد في قلب أحمد السقا.. صديق لا يحتمل وداعه وحكاية إنسانية لا تنسى

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

