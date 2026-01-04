أ ش أ

تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.



وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 39 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.959 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 23.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.4 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 40898.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.2% ليبلغ 13099.58 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.47% ليبلغ مستوى 17343.7 نقطة.

