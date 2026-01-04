قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة
أ ش أ

تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.


وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 39 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.959 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 23.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.4 مليار جنيه.


وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 40898.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.2% ليبلغ 13099.58 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.47% ليبلغ مستوى 17343.7 نقطة.
 

مؤشرات البورصة المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية صناديق الاستثمار العربية انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب ونيكولاس مادورو

كامالا هاريس: العملية العسكرية في فنزويلا غير قانونية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالإسكندرية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأسيوط

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد