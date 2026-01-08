ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس

افتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وسط أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية والأسهم المتوسطة والصغيرة.
أداء مؤشرات البورصة المصرية
صعود مؤشر EGX30 بنسبة 0.49% مسجلاً 41,746 نقطة.
ارتفاع EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.39% وEGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.54%.
صعود مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.39% إلى 13,077 نقطة.
ارتفاع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.31% عند 17,367 نقطة.
مكاسب لمؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38%، وارتفاع طفيف لمؤشر تميز بنسبة 0.02%.