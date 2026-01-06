البورصة المصرية تواصل ترتيبات إطلاق نظام تداول المشتقات المالية

في إطار جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية لسوق رأس المال، وبما يدعم كفاءة واستقرار نظم التداول والتسوية، عُقد صباح اليوم اجتماع فني بمقر البورصة المصرية، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك لشرح شاشات التداول وواجهات الربط البرمجي (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات، إلى جانب شاشات التسويات وواجهات الربط البرمجي المرتبطة بنظام التسويات.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة تداول المشتقات، حيث خُصص اللقاء للشركات مقدمي خدمات الـ Back Office لشركات السمسرة، وكذلك الشركات التي تتولى بناء وتشغيل أنظمة الـ Back Office داخليًا، وذلك بهدف توحيد الرؤى الفنية وضمان جاهزية الأطراف المعنية قبل بدء مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي.

تحديد نقاط اتصال واضحة من جانب كل من شركة تسويات وشركة مصر لنشر المعلومات

كما تم الاتفاق على خطة عمل تتضمن قيام الجهات المختصة بإتاحة المحتوى الفني الخاص بشرح واجهات الربط البرمجي لنظام تداول المشتقات من خلال شركة مصر لنشر المعلومات، إلى جانب إتاحة المحتوى الخاص بواجهات الربط البرمجي لنظام التسويات من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص.

ومن المقرر أن تقوم شركات مقدمي خدمات الـ Back Office بموافاة الجهات المعنية خلال أسبوع واحد بموقف جاهزيتها الفنية والانتهاء من التجهيزات اللازمة للبدء في الجلسات التجريبية.

وفي هذا السياق، تم التشديد على أهمية تحديد نقاط اتصال واضحة من جانب كل من شركة تسويات وشركة مصر لنشر المعلومات، لضمان سرعة التنسيق والرد على أي استفسارات فنية قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز كفاءة نظم التداول والتسوية، وتهيئة السوق لإدخال أدوات مالية جديدة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال المصري، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.