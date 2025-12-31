رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ فكرة مدّ ساعات التداول لمدة نصف ساعة إضافية جاءت في إطار دراسة مقارنة مع البورصات العربية المحيطة، التي تبدأ جلساتها في التوقيت الصيفي قبل البورصة المصرية بساعة، مثل بورصتي أبوظبي ودبي.

وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التفاوت الزمني يدفع بعض المستثمرين إلى التداول في تلك الأسواق في الوقت الذي تكون فيه البورصة المصرية مغلقة، إضافة إلى أن عدد ساعات التداول في معظم هذه البورصات أطول من عدد ساعات التداول في السوق المصرية.

وتابع، أنّ البورصة المصرية درست تأثير مدّ ساعات التداول على منظومة التسويات والبنوك، وتبيّن أن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي، مشيراً إلى أن مواعيد تسوية العمليات ستظل كما هي دون تغيير.

وأكد أن الجلسة، في حال تطبيق القرار، ستنتهي في الساعة الثالثة عصراً، على أن تُستكمل تسويات عمليات T+0 وT+1، ثم الحسابات المجمعة، وصولاً إلى تسويات T+2 التي ستظل تنتهي في موعدها المعتاد دون أي تأثر بالنظام القائم.