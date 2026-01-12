قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
إسلام عزام: مؤشرات البورصة المصرية الأعلى على مستوى العالم خلال 2025

محمد صبيح

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، إن عام 2025 مثّل محطة فارقة في مسيرة سوق المال المصري، حيث سجل مؤشرات البورصة ارتفاعات هي الأعلى على مستوى العالم في ضوء حزمة من القرارات الاقتصادية والنقدية التي انعكست بشكل مباشر على أداء البورصة وثقة المستثمرين.

وأوضح أن السياسات النقدية التي تم اتخاذها خلال العام، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة، أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي، وهو ما دعم عودة السيولة للسوق وزيادة شهية المستثمرين.

أداء البورصة المصرية خلال 2025

شهدت البورصة المصرية أداءً استثنائياً على مستوى المؤشرات ورأس المال السوقي، مدفوعاً بعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وتحسن مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن البورصة المصرية نجحت في تصدر الأسواق العربية من حيث مكاسب الأسهم خلال العام.

ويعكس الأداء متانة السوق وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد نجاح جهود تطوير البنية التشريعية والتكنولوجية للسوق، بما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الشركات.

وتصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية في حصيلة مكاسب الأسهم المدرجة على مدار تعاملات العام الماضي، وذلك مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات عام 2025 بنسبة 38.2% بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المدرجة من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية تعاملات 2025، إلى مستوى 2.998 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات العام.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6% مضيفاً نحو 12088 نقطة بعدما قفز من مستوى 29740 نقطة في بداية تعاملات العام إلى مستوى 41828 نقطة في التعاملات.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، مضيفاً نحو 14710 نقاط بعدما قفز من مستوى 36828 نقطة في بداية 2025، إلى نحو 51568 نقطة في تعاملات نهاية العام.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4% رابحاً نحو 5943 نقطة حيث ارتفع من مستوى 13079 نقطة إلى نحو 19022 نقطة، وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61% مضيفاً نحو 4982 نقطة بعدما قفز من مستوى 8143 نقطة في بداية تعاملات 2025 إلى مستوى 13125 نقطة في نهاية التعاملات.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3% رابحاً نحو 6209 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 11217 نقطة، إلى نحو 17426 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49%، مضيفاً 1511 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3086 نقطة إلى 4597 نقطة.

