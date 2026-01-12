إسلام عزام: متوسط عائد السهم بالبورصة المصرية يصل إلى 47% خلال 2025

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن أي مستثمر اشترى سهمًا في البورصة المصرية في بداية عام 2025 وتركه دون تداول طوال العام، كان متوسط المكسب عند بيعه في نهاية العام سيصل إلى 47%.

وأضاف عزام أن نحو 50% من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت أرباحًا تجاوزت 40% خلال عام 2025، ما يعكس قوة أداء السوق ومتانة الشركات المدرجة.

أداء البورصة المصرية خلال 2025

ويأتي ذلك وسط أداء استثنائي للبورصة المصرية خلال 2025، حيث تصدرت الأسواق العربية من حيث مكاسب الأسهم المدرجة مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2%، بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه، من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية العام إلى نحو 2.998 تريليون جنيه بنهاية تعاملات 2025.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6%، مضيفًا نحو 12,088 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61%، ومؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3%، في حين قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49%.