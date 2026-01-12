قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
اقتصاد

إسلام عزام: ارتفاع السيولة اليومية بالبورصة المصرية لأكثر من 5 مليارات جنيه في 2025

محمد صبيح

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن معدل السيولة اليومية المتداولة بالبورصة المصرية ارتفع خلال عام 2025 ليبلغ متوسطًا تجاوز 5 مليارات جنيه يوميًا، مقارنة بمتوسط 4 مليارات جنيه خلال عام 2024.

ويأتي هذا النمو في السيولة وسط أداء قوي للبورصة المصرية على مدار العام.

البورصة المصرية تتصدر ارتفاعات الأسواق العربية 

 تصدرت الأسواق العربية من حيث مكاسب الأسهم المدرجة، مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2%، بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه، حيث صعد من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية العام إلى نحو 2.998 تريليون جنيه في نهاية تعاملات 2025.
وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6%، مضيفًا نحو 12,088 نقطة، من 29,740 نقطة إلى 41,828 نقطة. 

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4%. وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61%، ومؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3%، بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49%.

