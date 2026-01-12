بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

شهد طريق تل القاضي التابع للوحدة المحلية بصفط زريق بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية سقوط شجرة وعدد أربعة أعمدة إنارة نتيجة هبوب الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع تداعيات الطقس السيئ والحفاظ على سلامة المواطنين وتكليف أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بسرعة التعامل مع الموقف.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة الوحدة المحلية بصفط زريق بالتنسيق مع قسم الإنارة برفع الشجرة من الطريق، واستعدال أعمدة الإنارة المتضررة، وشد الأسلاك وجارٍ استكمال الأعمال اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وإعادة إنارة الطريق بكامل طاقته، بما يضمن تيسير الحركة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.