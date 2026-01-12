محافظ الشرقية يُصدر 21 قراراً تأديبيا لـ 50 من العاملين المقصرين

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 21 قراراً تأديبياً بحق 50 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية ، وبناء على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

شملت القرارات مجازاة عدد (٥٠) من العاملين بـ (حي أول الزقازيق ورئاسة مراكز الزقازيق – منيا القمح – أبو حماد – الإبراهيمية – فاقوس – الحسينية – منيا القمح – ديرب نجم) حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامات وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية وإعفاء البعض الآخر إلى جانب الحفظ الإداري لبعض القرارات كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.

أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري ، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل ، وتحقيق الانضباط الوظيفي.