عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
محافظات

إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 21 مركز شباب بـ 30 مليون جنيه بالشرقية في 2025

محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 21 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة بتكلفه إجمالية بلغت 30 مليون جنيهاً مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل متنفساً حيوياً للشباب ،وتُسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات و تعزيز روح الإنتماء والمشاركة المجتمعية.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن إنشاء وتطوير مراكز الشباب يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للنشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي ومثمر، بما يسهم في بناء جيل قوي وواعٍ بدوره في تنمية وطنه.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مني عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن عام ٢٠٢٥ شهد طفرة في تطوير ورفع كفاءة مراكز وأندية الشباب لافته الي أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ٢١ مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية بلغت ٣٠ مليون جنيهاً حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة ٨ مراكز شباب وانشاء ٥ مراكز جديدة وإحلال وتجديد ٥ مراكز بالإضافة إلى إنشاء ٣ أسوار بمحيط المركز.

أضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه شهد مركز أبوحماد الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءه وتطوير مركز شباب بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيهاً  وفي مركز ابوكبير الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مركز شباب وإحلال وتجديد وانشاء سور بتكلفة ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنيهاً.

وفي مركز الإبراهيمية تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب بتكلفة مليون جنيهاً وفي مركز بلبيس تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مركز شباب وإحلال وتطوير مركز آخر بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون جنيهاً وشهد حي ثان الزقازيق الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير مركزين للشباب بتكلفة ٢ مليون جنيهاً.

وشهد مركز كفر صقر الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة مركز شباب وتطويره بتكلفة مليون جنيهاً  وفي مركز الزقازيق تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال  انشاء مركز شباب وإحلال وتجديد مركز آخر وانشاء سور بتكلفة ٦ مليون و٩٠٠ ألف جنيهاً وفي مشتول السوق تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة مركز شباب وتطويره بتكلفة مليون و٢٠٠ ألف جنيها.

وشهد مركز منيا القمح الإنتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد مركز شباب وانشاء سور بتكلفة ٤ مليون و٩٠٠ ألف جنيهاً وفي مركز ههيا تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد مركزين شباب وانشاء مركزين آخرين بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٨٠٠ ألف جنيهاً.

الشرقية محافظ الشرقية روح الإنتماء روح الإنتماء والمشاركة المجتمعية اكتشاف المواهب

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد