القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. تشهد حالة الطقس في مصر تطورات ملحوظة خلال الساعات المقبلة، مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان، من استمرار تقلبات حالة الطقس، وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناة-وسيناء-وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحيانًا.

بحسب بيانات الطقس ستزداد سرعة الرياح تدريجيًا لتشمل مناطق متعددة، مع احتمالية تأثر المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي بانخفاض ملحوظ في الرؤية، خاصة على الطرق الرابطة بين المحافظات.

نشاط الرياح يمتد للقاهرة وعدة محافظات

بدأت الرياح النشطة تظهر فعليًا على مناطق من «غرب القاهرة الكبرى، ومن المتوقع امتدادها خلال الوقت القريب إلى باقي أنحاء القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر”.

تتراوح سرعة الرياح بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة أو التواجد في الأماكن المفتوحة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

-تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الثابتة.

-توخي الحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

-ينصح مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج.

فرص أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

تزامنا مع نشاط الرياح، تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية، وتشمل مطروح، العلمين الجديدة، والضبعة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومع تقدم ساعات العصر وأول المساء، تمتد فرص الأمطار إلى عدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى بعض مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى، وتشمل: «الإسكندرية، البحيرة، العلمين، السلوم، الضبعة، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، العريش، رفح، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية”، وتختلف شدة وكميات الأمطار من منطقة لأخرى وفقًا لمسار المنخفض الجوي المؤثر على البلاد حاليًا.

اضطراب قوي في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط

تشير التوقعات إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، نتيجة زيادة سرعة الرياح في عمق المسطح المائي لتصل إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج لما بين 3.5 و5.5 أمتار، ما يجعل الملاحة غير آمنة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة

القاهرة 19 / 11

العاصمة الإدارية 20 / 9

6 أكتوبر 20 / 9

بنها 18 / 10

دمنهور 18 / 10

وادي النطرون 19 / 11

كفر الشيخ 18 / 10

بلطيم 18 / 10

المنصورة 19 / 11

الزقازيق 19 / 11

شبين الكوم 18 / 10

طنطا 18 / 10

دمياط 20 / 12

بورسعيد 20 / 12

الإسماعيلية 21 / 10

السويس 21 / 11

العريش 20 / 9

رفح 20 / 9

رأس سدر 21 / 10

كاترين 15 / 0

الطور 21 / 9

طابا 20 / 8

شرم الشيخ 24 / 16

الغردقة 23 / 13

الوجه البحري والسواحل

الإسكندرية 17 / 10

العلمين 18 / 11

مطروح 16 / 10

السلوم 15 / 10

سيوة 17 / 6

رأس غارب 22 / 11

سفاجا 23 / 13

مرسى علم 24 / 14

شلاتين 27 / 17

حلايب 25 / 19