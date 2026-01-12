قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية في هذه المناطق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تشهد حالة الطقس في مصر تطورات ملحوظة خلال الساعات المقبلة، مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان، من استمرار تقلبات حالة الطقس، وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناة-وسيناء-وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحيانًا. 

واقرأ أيضًا:

رياح

بحسب بيانات الطقس ستزداد سرعة الرياح تدريجيًا لتشمل مناطق متعددة، مع احتمالية تأثر المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي بانخفاض ملحوظ في الرؤية، خاصة على الطرق الرابطة بين المحافظات. 

نشاط الرياح يمتد للقاهرة وعدة محافظات

بدأت الرياح النشطة تظهر فعليًا على مناطق من «غرب القاهرة الكبرى، ومن المتوقع امتدادها خلال الوقت القريب إلى باقي أنحاء القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر”.

تتراوح سرعة الرياح بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة أو التواجد في الأماكن المفتوحة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

-تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأسطح غير الثابتة.

-توخي الحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

-ينصح مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج.

رياح مثيرة للرمال

فرص أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

تزامنا مع نشاط الرياح، تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية، وتشمل مطروح، العلمين الجديدة، والضبعة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومع تقدم ساعات العصر وأول المساء، تمتد فرص الأمطار إلى عدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى بعض مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى، وتشمل: «الإسكندرية، البحيرة، العلمين، السلوم، الضبعة، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، العريش، رفح، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية”، وتختلف شدة وكميات الأمطار من منطقة لأخرى وفقًا لمسار المنخفض الجوي المؤثر على البلاد حاليًا.

اضطراب قوي في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط

تشير التوقعات إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، نتيجة زيادة سرعة الرياح في عمق المسطح المائي لتصل إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج لما بين 3.5 و5.5 أمتار، ما يجعل الملاحة غير آمنة خلال هذه الفترة.

موجة أمطار شديدة ورياح .. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة

القاهرة 19 / 11

العاصمة الإدارية 20 / 9

6 أكتوبر 20 / 9

بنها 18 / 10

دمنهور 18 / 10

وادي النطرون 19 / 11

كفر الشيخ 18 / 10

بلطيم 18 / 10

المنصورة 19 / 11

الزقازيق 19 / 11

شبين الكوم 18 / 10

طنطا 18 / 10

دمياط 20 / 12

بورسعيد 20 / 12

الإسماعيلية 21 / 10

السويس 21 / 11

العريش 20 / 9

رفح 20 / 9

رأس سدر 21 / 10

كاترين 15 / 0

الطور 21 / 9

طابا 20 / 8

شرم الشيخ 24 / 16

الغردقة 23 / 13

الوجه البحري والسواحل

الإسكندرية 17 / 10

العلمين 18 / 11

مطروح 16 / 10

السلوم 15 / 10

سيوة 17 / 6

رأس غارب 22 / 11

سفاجا 23 / 13

مرسى علم 24 / 14

شلاتين 27 / 17

حلايب 25 / 19

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا حالة الطقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام

حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام وتسريب بياناتهم لـ الدارك ويب

هوندا سيفيك تايب آر

تعديل صغير في سيارة هوندا سيفيك تايب آر يرفع سعرها بشكل جنوني

تويوتا سوبرا

شاهد أحدث نسخة مصغرة من سيارة تويوتا GR سوبرا الأسطورة

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

المزيد