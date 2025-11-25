قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي
«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب
لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أمريكا تحاكم شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها | تفاصيل
الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز
إعلامي: الأهلي يعرض على ديانج التجديد والخروج على سبيل الإعارة
بعد منتصف الليل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية تغطي الطرق السريعة حتى القاهرة
طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم

انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
عبد العزيز جمال

بدأ عدد من قائدي مركبات التوكتوك في محافظة الجيزة، تسلم سيارات حضارية جديدة بعد إتمام إجراءات استبدال مركباتهم بالمركبة الجديدة وإصدار التراخيص اللازمة.

 تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة استبدال مركبات التوكتوك بالسيارة الحضارية الصغيرة كيوت، التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا بهدف تطوير منظومة النقل الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

وقد جرى تنفيذ هذا المشروع بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، ووفق توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

بيع وترخيص السيارات الجديدة بديل التوكتوك

استعرض محافظ الجيزة الخطوات التنفيذية الجارية لمنظومة استبدال مركبات التوكتوك بالسيارة الحضارية الصغيرة، مشيرًا إلى أن حي العجوزة تلقى في اليوم الأول للإعلان عن المنظومة 64 طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال. 

وأوضحت الجهة المسوقة أن 34 مركبة جديدة بيعت بالفعل، وتم تسجيل وترخيص 9 سيارات منها في حي الهرم خلال ساعات قليلة من بدء الطرح، في خطوة تؤكد الإقبال الكبير على المنظومة الجديدة.

برامج التمويل الميسر للمركبات الجديدة

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة وفرت حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى برنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على المركبات الجديدة وتخفيف الأعباء المالية عنهم. 

وأوضح المحافظ أن المواطنين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

أسباب تطبيق منظومة الإحلال

أوضح محافظ الجيزة أن تطبيق منظومة الإحلال يهدف إلى معالجة السلبيات المتعددة لمركبات التوك توك، والتي تشمل عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاههم للعمل على مركبات التوك توك باعتبارها مصدرًا سريعًا للدخل، بالإضافة إلى المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناتجة عن استخدامها، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المظهر الحضاري وقيادتها من قبل صغار السن.

وأكد المحافظ أن المنظومة الجديدة تهدف لتوفير بديل آمن ومنظم وحضاري يحافظ على مصلحة المجتمع وحقوق المواطنين.

التعريفة الرسمية للسيارة البديلة

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن قرب الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل السيارة "كيوت" البديلة للتوك توك، موضحًا أن التعريفة ستكون أقل بكثير من تكاليف التاكسي التقليدي وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك، مما يتيح خدمة حضارية وآمنة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

الرقابة لضمان نجاح المنظومة

أكد المحافظ أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة النقل الخفيف بما يعزز الانضباط المروري ويضمن السلامة، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستراقب التطبيق مباشرة وتدخل عند الحاجة لمعالجة أي ملاحظات لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها في تحسين المظهر الحضاري للجيزة.

مواصفات المركبة البديلة للتوك توك

تتمثل المركبة البديلة في سيارة صغيرة قادرة على الحركة في الشوارع الضيقة، وتعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين، وتقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، كما أنها مرخصة رسميًا كسيارة أجرة من خلال الإدارة العامة للمرور، مما يضمن تسجيل جميع بيانات السائق والمركبة ومكان تواجدها، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن السيطرة على حركة المركبات في الشوارع.

الحوافز المالية لأصحاب التوك توك

أوضح محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة ستقدم حوافز لأصحاب التوك توك عند استبدال مركباتهم بالسيارة الجديدة، حيث سيتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مشتري بعد استكمال إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة، بالإضافة إلى دعم يصل إلى 1000 جنيه في رسوم الترخيص، ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى نحو 11 ألف جنيه، بما يشجع المواطنين على الانتقال إلى المركبات البديلة.

مراحل التطبيق وأماكن البداية

أشارت المحافظة إلى أن المنظومة ستطبق تدريجيًا بدءًا من أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي قطاعات الجيزة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإحلال التدريجي لاستبدال التوك توك بسيارات حضارية صديقة للبيئة وآمنة، بما يسهم في تحسين منظومة النقل في المحافظة.

سيارة "باجاج كيوت" البديلة للتوك توك

تتمثل أهم ميزات السيارة "كيوت" في قدرتها على نقل أربعة أفراد، وإمكانية التنقل بسهولة داخل الشوارع الضيقة، وتعمل بمحرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي وقوة 13 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة. 

كما تبلغ أبعادها 2752 مم طولًا، و1312 مم عرضًا، و1652 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم، وتأتي بأربعة عجلات وأحزمة أمان للركاب.

سعر السيارة وبرامج التمويل

أكدت المحافظة أن سعر السيارة "كيوت" لن يتجاوز 200 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص بديل حضاري وآمن للتوك توك. 

كما تم توفير برامج تمويل وتسهيلات سداد للراغبين في الانضمام إلى المنظومة الجديدة، ما يتيح لكل المواطنين فرصة الحصول على مركبة حضارية بأسعار ميسرة.

التعريفة الثابتة واللون الموحد

أوضح محافظ الجيزة أن التعريفة للمركبات الجديدة ستكون ثابتة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة لتسهيل التعرف على المركبات ومراقبتها، ما يضمن تحقيق سيطرة أفضل وتنظيم حركة المركبات داخل الشوارع وتعزيز الانضباط المروري.

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف المنظومة الجديدة إلى تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل المشاكل الناتجة عن التوك توك مثل ازدحام الشوارع وغياب البيانات الرسمية عن السائقين والمركبات، بما يسهم في بيئة نقل حضارية وآمنة، ويحافظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

خطوات الانتقال للمنظومة الجديدة

تشمل المنظومة الجديدة توفير سيارات بديلة، برامج تمويلية لتسهيل الحصول على المركبة، دعم مالي عند استبدال التوك توك، ورقابة دقيقة من فرق المحافظة لضمان الالتزام بالتعريفة والمواصفات، ما يعزز الإقبال على التحول للنموذج الحضاري الجديد ويضمن نجاح المنظومة على المدى الطويل.

