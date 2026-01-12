وزير الأوقاف يشارك في مناقشة دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة لباحث موريتاني

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - مناقشة رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تناولت موضوع نظرية التطور وأصل الأنواع في إطار دراسة علمية مقارنة، بما يعكس اهتمام وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالقضايا العلمية والتصورات الفكرية تجاهها، وتعميق الحوار العلمي الرصين بين العلوم الطبيعية والدراسات العقدية والفلسفية.

قدّم الرسالة الباحث الموريتاني محمد عبد الرحمن محمد الحافظ النحوي، وجاءت بعنوان: "نظرية التطور وأصل الأنواع بين الجامعات الغربية – السوربون وأكسفورد نموذجًا – وصلتها بالأديان الثلاثة: دراسة مقارنة"، حيث ناقشت الرسالة جذور النظرية في الأوساط الأكاديمية الغربية، وأبعادها الفلسفية والعلمية، وعلاقتها بالأديان السماوية الثلاثة، في إطار منهجي يجمع بين التحليل العلمي والدراسة العقدية المقارنة.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من نخبة من العلماء، برئاسة الأستاذ الدكتور حسن محمود الشافعي - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اتحاد مجامع اللغة العربية، مدير مركز الإمام الأشعري (رئيسًا للجنة)، وعضوية الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر - أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، عضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري (مشرفًا أصليًا)، والأستاذ الدكتور رجب محمود خضر - أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية (مشرفًا مشاركًا). كما شارك في المناقشة الأستاذ الدكتور سيد بكري أحمد عبد الرحمن - نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أستاذ علم الأجنة التجريبي وتقنيات التكاثر بكلية العلوم بالقاهرة (مناقشًا خارجيًا).

وشهدت المناقشة حضور عدد من القيادات الأكاديمية والإعلامية، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمود حسين - عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير - عضو مجلس الشيوخ، مستشار شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري - العميد الأسبق للكلية، والأستاذ الدكتور عبد الله محيي الدين - العميد السابق للكلية، إلى جانب الأستاذ أحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن حضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين وطلبة العلم.

وقد أشاد الوزير بالمستوى العلمي الرفيع للرسالة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل منارة عالمية للعلم والحوار، وحاضنًا للنقاشات الفكرية الرصينة التي تجمع بين أصالة المنهج ووعي العصر.