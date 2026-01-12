مال الوقف خط أحمر .. الأوقاف تقاضي نائبا سابقا استولى على 7 محلات بالسيدة زينب

واصلت هيئة الأوقاف المصرية جهودها القانونية لحماية ممتلكاتها والحفاظ عليها وتنميتها بما يحقق الغرض الذي خصصت من أجله ، والتأكيد على أن أموال الوقف الخيري تمثل أحد ركائز الصالح العام ولا يجوز المساس بها أو استغلالها بغير حق.

وفي هذا السياق، بدأت وزارة الأوقاف في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد رجل أعمال ومرشح سابق لمجلس النواب، بعد اتهامه بالاستيلاء على عدد من ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية الكائنة بمنطقة السيدة زينب، والتي تضمنت 7 محلات تجارية وجزءًا من أرض مخصصة لبناء مسجد.

وأظهرت المستندات أن المتهم قام بتأجير تلك الممتلكات لحسابه الخاص لعدد من العلامات التجارية المعروفة، من بينها بلبن وفرغلي، دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقوانين حماية أملاك الدولة والوقف الخيري.

وبحسب مصادر بالوزارة ، قامت هيئة الأوقاف بتحرير عدة محاضر تعدٍ ضد المشكو في حقه، مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية استنادًا إلى المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على تشديد العقوبة في جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة أو الأوقاف عن طريق التحايل، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، فضلًا عن توقيع غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه.

كما شمل البلاغ المقدم طلبًا بإلزام المتهم برد العقارات محل التعدي بما أقيم عليها من مبانٍ، إلى جانب مطالبته بسداد قيمة المنفعة التي حققها طوال فترة استيلائه على المحلات، في إطار حرص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على استرداد حقوق الوقف الخيري وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية تشهد تسارعًا غير مسبوق في الأحداث وما يصاحبها من توترات واضطرابات في عدد من الدول، من بينها ليبيا والسودان واليمن ولبنان، إضافة إلى ما تشهده فلسطين من تطورات متلاحقة، مؤكدًا أن هذا الواقع المضطرب يفرض مسؤولية كبيرة على المؤسسات الدينية والفكرية لتقديم خطاب مستنير يبعث الأمل ويقود الإنسانية من دوائر القلق إلى آفاق النور.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته في مؤتمر «المهن في الإسلام»، أن هذا التسارع الحاد في الأحداث جعل العالم في حالة من القلق والتوتر، ما يستدعي خطابًا دينيًا جامعًا يعزز قيم الاستقرار والتعايش، ولا يقتصر أثره على الداخل المصري فقط، بل يمتد برسالته إلى العالم أجمع، ليقدم نموذجًا أخلاقيًا قادرًا على مخاطبة تحديات العصر.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن اختيار «المهن في الإسلام» عنوانًا للمؤتمر ينطلق من إدراك عميق لأهمية العمل في بناء الحضارة، موضحًا أن المهن تمثل أحد الأعمدة الأساسية لقيمة العمران على الأرض، إلى جانب العبادة والتزكية، باعتبارها من القيم الجوهرية التي أرستها الشريعة الإسلامية، وأسهمت عبر التاريخ في بناء مجتمعات قوية ومنتجة.