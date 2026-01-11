وزير الأوقاف: نحتاج لتقديم خطاب منير وجمع الناس على حب الأوطان

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن اليمن وليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا وفلسطين تشهد تسارعا في الأحداث في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تقديم خطاب منير وجمع الناس على حب الأوطان والنهضة والعمران.

وكانت انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للإعلان عن تفاصيل وأجندة المؤتمر الدولي السادس والثلاثين، الذي ينطلق تحت عنوان "المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، وهو العنوان الذي يعكس الرؤية العصرية للمجلس في معالجة القضايا التكنولوجية الحديثة من منظور شرعي وأخلاقي رصين.

ويستعرض المؤتمر الصحفي المحاور الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر الدولي، والتي تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المهن المختلفة، وبحث التأثيرات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والفتوى والتشريع.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق أخلاقية تضمن الاستفادة من التطور الرقمي بما لا يتعارض مع الثوابت المهنية والقيم الإسلامية، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والباحثين المتخصصين.