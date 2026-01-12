سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن طفرة جديدة في خدماتها المقدمة لجمهور الركاب، تهدف إلى القضاء تماماً على التكدس أمام منافذ بيع التذاكر، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتحديث قطاع السكك الحديدية وتوفير أقصى سبل الراحة للمواطنين. وأكدت الهيئة أنها أتاحت منظومة متكاملة للحجز والدفع الإلكتروني تجعل من الحصول على تذكرة القطار عملية يسيرة تتم في ثوانٍ معدودة من أي مكان.

سبعة طرق متنوعة للحجز

​وفتحت الهيئة أمام الركاب سبعة طرق متنوعة للحجز، تبدأ من الوسائل التقليدية عبر شبابيك التذاكر بالمحطات ومكاتب المدينة البالغ عددها 34 مكتباً، وصولاً إلى الحلول الذكية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways". كما توسعت الهيئة في الشراكات التقنية من خلال التعاقد مع قائمة طويلة من شركات التحصيل الإلكتروني مثل "فوري، خالص، أمان، الأهلي ممكن" وغيرها، بالإضافة إلى توفير ماكينات الحجز الذاتي (TVM) في المحطات الرئيسية، وإمكانية الحجز عبر الخدمة الصوتية للقطارات المكيفة.

طرق السداد

​وفيما يخص طرق السداد، وفرت الهيئة مرونة كاملة لجمهورها؛ حيث يتاح الدفع النقدي في جميع المنافذ، إلى جانب تفعيل الدفع الإلكتروني عبر بطاقات "فيزا وماستر كارد" على شبابيك المحطات الرئيسية، وعبر الموقع والتطبيق، وحتى لدى تجار شركات التحصيل المتعاقدة. وتأتي هذه الخطوات لتعكس النقلة النوعية التي يشهدها المرفق الحيوي، مؤكدةً سعي الدولة المستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة لملايين الركاب سنوياً.