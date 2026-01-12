وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء الركن يوسف دسمال مبارك الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد في الارتقاء بمستوى الرياضة العسكرية في كل الدول العربية، مشيرا إلى أن كل البطولات والأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، تعزز سبل التقارب بين الأشقاء العرب؛ مما يعظم من كل الإمكانيات والقدرات، ويسهم في تبادل الخبرات، والنهوض بكل الجوانب البدنية لأفراد القوات المسلحة.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دعمها لجميع أنشطة الاتحاد، وتعظيم دوره، بالتعاون مع مختلف جيوش الدول العربية الأعضاء، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للاتحاد، لتظل الرياضة العسكرية العربية في المراكز الأولى دائما.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الوسام الذهبي للاتحاد من الدرجة الأولى، ودرع الاتحاد الذهبي، للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ تقديرا لما تقدمه القوات المسلحة المصرية من الدعم المستمر للرياضة العسكرية.