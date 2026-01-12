قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر

إسراء عبدالمطلب

شهدت قرية بلقس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية واقعة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي، عقب وفاة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي بشكل مفاجئ أثناء أدائه صلاة الجماعة داخل محل تجاري يعمل به برفقة والده.

الواقعة، التي جمعت بين رهبة الموقف وقدسيته، تركت حزنًا عميقًا في نفوس سكان القرية، وتحولت في ساعات قليلة إلى حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

لم تكن وفاة إبراهيم مجرد خبرا عابرا، بل مشهدا إنسانيا استثنائيا أعاد إلى الأذهان معاني الموت المفاجئ وحسن الخاتمة، خاصة أنه رحل وهو ساجد بين يدي الله.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وبحسب روايات شهود العيان، كان الشاب إبراهيم يؤم والده في صلاة الفجر داخل المحل التجاري الذي يعملان به معًا، حيث عُرف عنه التزامه الدائم بأداء الصلاة في أوقاتها.
وخلال السجود في الركعة الأولى، سقط إبراهيم فجأة مغشيًا عليه دون أي مقدمات، ما أثار حالة من الذهول بين الحاضرين.

سارع الموجودون، وعلى رأسهم والده، بمحاولة إسعافه وإنعاشه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، إذ تبين أنه فارق الحياة في اللحظة نفسها قبل وصول سيارة الإسعاف.

تفاعل واسع وحزن جماعي

ومع انتشار مقطع فيديو قصير يوثق لحظة سقوط الشاب أثناء الصلاة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الحزن والتأثر، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن الصدمة والأسى.
تحولت صفحات فيسبوك وجروبات قرية بلقس والقرى المجاورة إلى سرادق عزاء مفتوح، امتلأت بالدعاء للراحل ومواساة أسرته.

وأجمع الأهالي والأصدقاء وزملاء العمل على الإشادة بسيرة إبراهيم الطيبة، مؤكدين أنه كان شابًا خلوقًا، مجتهدًا في عمله، محبوبًا من الجميع، ولم يُعرف عنه سوى الخير.

سيرة طيبة ونهاية مؤثرة

تكررت عبارة "من عاش على شيء مات عليه" في معظم رسائل النعي، في إشارة واضحة إلى أن وفاة إبراهيم أثناء السجود اعتُبرت دليلًا على حسن خاتمته.
وأكد مقربون منه أنه كان مثالًا للشاب المكافح، شديد البر بوالديه، معروفًا بهدوئه واحترامه لكل من حوله.

وشُيّع جثمان الشاب الراحل من المسجد الكبير بالقرية وسط جنازة مهيبة، شارك فيها المئات من الأهالي والأقارب والأصدقاء، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها بين أبناء قريته.

ودعا المشيعون الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب الجميع.

في قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، خيّم الحزن والذهول على الأهالي عقب الوفاة المفاجئة للشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي رحل بشكل صادم، تاركًا أثرًا بالغًا في نفوس أسرته وكل من عرفه.

ورغم هول الصدمة، حاول والد الشاب الراحل أن يُخفي ألمه ويستحضر معاني الرضا بقضاء الله، مسترجعًا اللحظات الأخيرة في حياة نجله، حيث أكد أن إبراهيم كان يؤدي الصلاة في مكان عمله قبل أن يسقط ساجدًا منذ الركعة الأولى.

وأشار إلى أن آخر كلماته له كانت دعوته لعدم القلق، مؤكدًا أن الدنيا زائلة ولا تستحق الهم.

وأضاف الأب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن نجله كان بصحة جيدة ولم يعانِ من أي مشكلات صحية، وكان مثالًا للبر وحسن الخلق، محبوبًا من كل من تعامل معه، ولم يسبب يومًا حزنًا لوالديه. وأضاف أن إبراهيم كان مخطوبًا ويستعد لإتمام زواجه بعد ستة أشهر، لافتًا إلى هدوئه وطيب قلبه، وأنه كان دائمًا يدعو إلى التريث حتى في تفاصيل تجهيز بيت الزوجية، وكأن إحساسًا خفيًا كان يرافقه.

واختتم الأب حديثه بالتأكيد على إيمانه الكامل بأن ما حدث هو قضاء الله وقدره، محتسبًا نجله عند الله من الشهداء، ومتضرعًا أن يمنح الله والدته الصبر والقوة على فراقه.

قليوب بلقس وفاة الشاب إبراهيم

