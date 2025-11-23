قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
11 ألف جنيه كاش باك.. مميزات ومواصفات بديل التوكتوك في الجيزة | تفاصيل

المركبة الجديدة بديل التوكتوك
المركبة الجديدة بديل التوكتوك
أحمد زهران

بدأت محافظة الجيزة، في تنفيذ خطة لستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مميزات المركبة الجديدة بديل التوكتوك 

السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة محمد مرعي، أكد أن السيارة الجديدة البديلة للتوك توك، خفيفة الوزن والحركة، وتتميز بأنها آمنة واقتصادية في التشغيل، ولا تتضمن المخاطر التي كان يتعرض لها المواطن عند ركوب التوك توك.

وأشار مرعي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن السيارة الجديدة، مرخصة، ويتم تسجيلها بملف كامل في المرور، وكذلك في الحي الذي تعمل فيه، مما يسهل عملية الوصول إلى قائد المركبة أو المركبة نفسها في حال حدوث أي مشكلة.

التحول للمركبات الجديدة بديل التوكتوك ليس إجباريا

وأوضح مرعي أن التحول من التوك توك إلى المركبة البديلة هو تحول اختياري وتطوعي وليس إجباريا، مشيرا إلى أن رغبة المواطنين في استخدام وسيلة آمنة وبنفس تكلفة التوك توك؛ ستدفع قائدي التوك توك إلى استبداله بالمركبة الجديدة.

ولفت إلى أن المحافظة انتهت من وضع بدائل للتعامل مع التوك توك الحالي، منها توفير منظومة لاستيعاب التوك توك وبيعه بشكل تجاري وعادل.

البعد الحضاري لمدينة الجيزة

واستكمل السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن شكل المركبة الحضاري يتناسب مع البعد الحضاري لمدينة الجيزة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار منظومة النقل الذكي التي تشرف عليها الدولة.

تمويل ميسر من البنوك أو الشركات للحصول على المركبة الجديدة

ونوه السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة محمد مرعي، بأنه يمكن شراء المركبة الجديدة نقدًا أو بالتقسيط، من خلال عدة جهات تمويل، تقدم تمويلًا ميسرًا من البنوك أو الشركات، بما يناسب قدرات الشباب.

11 ألف جنيه كاش باك

وأوضح أنه تم الاتفاق بين المحافظة وإحدى الشركات على تقديم دعم نقدي مباشر بعد الترخيص، حيث يحصل المشتري على 10 آلاف جنيه "كاش باك"، بالإضافة إلى 1000 جنيه مساهمة في مصروفات الترخيص.

وأكد أن هناك تيسيرات كبيرة في عملية التمويل واستيعاب التكاتك القديمة، مع تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على استخدام المركبة الجديدة.

وسبق أن أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار خلال بيان، أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانياً وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تُعد خياراً اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك، وتمتاز بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي والبنزين، وقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسميًا من خلال الإدارة العامة للمرور كسيارة أجرة، وعليه لا يمكن أن يقودها صغار السن.

ونوّه النجار بأنه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات الجديدة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة، بما يسهل التعرف على المركبات الخاضعة للمنظومة الجديدة، وتحقيق الرقابة عليها بشكل فعّال.

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

