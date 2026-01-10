قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الموارد الطبيعية.. حلف الناتو يدرس تعزيز وجوده في القطب الشمالي
ساندي: ألبومى الجديد سكوت تجربة فنية للكبار فقط
مي عمر تطرح بوستر مسلسل الست موناليزا استعدادًا لرمضان
بعد تأهل المغرب والسنغال.. هل يكررها منتخب مصر أمام كوت ديفوار؟
اليوم.. الإعلان عن آخر نتيجة في انتخابات مجلس النواب
وزيرا العمل والتضامن يوجهان بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا
سفير روسيا : الحظر النفطي الأمريكي يهدد رفاهية ملايين الفنزويليين
مصطفي غربال في اختبار ناري خلال إدارة مباراة مصر وكوت ديفوار
4 عوامل تؤثر على تركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات.. فيديو
أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا
سعر الدولار في البنوك اليوم 10-1-2026
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-1-2026

محمد يحيي

يشهد سعر الدولار ثباتًا أمام الجنيه ودون تغيير لليوم الثاني على التوالي وتحديداً في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 10-1-2026.

استقرار الدولار

ويستمر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري بالتوازي مع استمرار مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

إجازة البنوك

وتعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصري مساء أمس الخميس.

سعر الدولار في مصر

انخفاض الدولار

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.
 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.
 

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها "أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الاسلامي، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري”.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبو ظبي الإسلامي".

