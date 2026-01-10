سعر الدولار في البنوك اليوم 10-1-2026

يشهد سعر الدولار ثباتًا أمام الجنيه ودون تغيير لليوم الثاني على التوالي وتحديداً في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 10-1-2026.

استقرار الدولار

ويستمر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري بالتوازي مع استمرار مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وتعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصري مساء أمس الخميس.

انخفاض الدولار

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.



أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها "أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الاسلامي، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري”.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبو ظبي الإسلامي".