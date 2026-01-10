4 عوامل تؤثر على تركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات.. فيديو

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، عن مجموعة من النصائح المهمة لتجاوز فترة الامتحانات بأمان نفسي للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن القلق من الامتحانات أمر طبيعي ومحفّز على المذاكرة، لكن الخطورة تكمن في القلق المفرط الذي يؤثر سلبًا على التركيز والتذكر والأداء داخل اللجنة.

وأوضح شوقي، خلال برنامج شكل تاني المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم داليا وفقي ، أن الاستعداد للامتحانات ينقسم إلى دور أساسي للأسرة ودور آخر للطالب، مشددًا على أهمية توفير الهدوء والاستقرار داخل المنزل، والابتعاد عن المشكلات الأسرية أو الضغط النفسي الزائد على الأبناء، لأن أي توتر داخل البيت ينعكس مباشرة على نفسية الطالب.

وأشار إلى ضرورة تجنب تخويف الطلاب من الامتحانات أو تحميلهم توقعات أعلى من قدراتهم الحقيقية، مع التأكيد على عدم مقارنتهم بزملائهم أو أقاربهم، لأن ذلك يزيد من مشاعر الإحباط والقلق، موضحًا أن الامتحانات يجب أن تكون وسيلة للتحفيز وليس للعقاب.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي أن هناك إرشادات عامة تنطبق على جميع المراحل الدراسية، من بينها تجنب السهر، والحرص على النوم الجيد، وتقليل استخدام الأجهزة الرقمية قبل الامتحانات، وعدم مراجعة مصادر جديدة ليلة الامتحان

