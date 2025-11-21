قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
محافظات

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لإستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأوضح المحافظ أن المحافظة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

وأكد النجار أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانياً وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تُعد خياراً اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك، وتمتاز بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي والبنزين، وقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسميًا من خلال الإدارة العامة للمرور كسيارة أجرة ،وعليه لا يمكن أن يقودها صغار السن .

ونوّه النجار بأنه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات الجديدة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة، بما يسهل التعرف على المركبات الخاضعة للمنظومة الجديدة وتحقيق الرقابة عليها بشكل فعّال.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على نتائج الاجتماع الذي عقده محمد مرعي السكرتير العام المساعد مع ممثلي جهاز السرفيس والنقل الجماعي والإدارة العامة للمرور والشركات العاملة في تصنيع وتوريد المركبات البديلة وبحضور ممثلي المدن الجديدة فى نطاق المحافظة، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية للوصول إلى أفضل الآليات العملية لاستبدال مركبات التوك توك ووضع قواعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توفير مميزات للراغبين في الانضمام إلى المنظومة الجديدة تشمل برامج تمويل وتسهيلات في السداد للراغبين في الحصول على المركبة البديلة، بما يعزز الإقبال على التحول إلى النموذج الحضاري الجديد.

واختتم محافظ الجيزة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة النقل الخفيف بشكل يحقق الانضباط المروري ويعزز عوامل السلامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستعمل على مراقبة التطبيق والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

