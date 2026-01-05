قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة على النايل سات، التي تنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمشوار الفراعنة في البطولة القارية.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب بنين، بعد أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 متصدرين المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، ليواصل المنتخب الوطني مسيرته بحثًا عن اللقب القاري الثامن في تاريخه.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا أفريقيًا

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم أفريقيا، بواقع 7 ألقاب قارية، وهو ما يضاعف من طموحات الجماهير في تحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، بعد أن احتل منتخب بنين المركز الثالث في مجموعته الرابعة خلف السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدًا مع منتخب بنين في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

تاريخ المواجهات بين مصر وبنين

تحمل مباراة اليوم الرقم خمسة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق أن التقيا في 4 مباريات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 3 مواجهات، مقابل تعادل وحيد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، وهو ما يعكس التفوق التاريخي للمنتخب الوطني.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة القارية مجموعة من أبرز النجوم، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم

عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر وبنين، حيث تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports MAX مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect للمشتركين، أو عبر التطبيقات الرسمية المرتبطة بشبكة بي إن سبورتس.

مشاهدة مباراة مصر وبنين مجانًا على النايل سات

وبعيدًا عن الناقل الحصري، أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل عدد من مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، وعلى رأسها القناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن استقبالها عبر النايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد القناة المغربية الرياضية

كما تنقل القناة المغربية الرياضية بعض مباريات البطولة، ويمكن استقبالها عبر النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

وتحظى مباراة مصر وبنين بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الطموحات العريضة للفراعنة لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج.

مباراة منتخب مصر مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين بطولة كأس أمم أفريقيا ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب بنين موعد مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أفضل عيار للشراء

الأنبا باسيليوس

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد