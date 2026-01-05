اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة على النايل سات، التي تنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمشوار الفراعنة في البطولة القارية.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب بنين، بعد أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 متصدرين المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، ليواصل المنتخب الوطني مسيرته بحثًا عن اللقب القاري الثامن في تاريخه.



منتخب مصر الأكثر تتويجًا أفريقيًا

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم أفريقيا، بواقع 7 ألقاب قارية، وهو ما يضاعف من طموحات الجماهير في تحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، بعد أن احتل منتخب بنين المركز الثالث في مجموعته الرابعة خلف السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدًا مع منتخب بنين في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

تاريخ المواجهات بين مصر وبنين

تحمل مباراة اليوم الرقم خمسة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق أن التقيا في 4 مباريات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 3 مواجهات، مقابل تعادل وحيد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، وهو ما يعكس التفوق التاريخي للمنتخب الوطني.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة القارية مجموعة من أبرز النجوم، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم

عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر وبنين، حيث تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports MAX مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect للمشتركين، أو عبر التطبيقات الرسمية المرتبطة بشبكة بي إن سبورتس.

مشاهدة مباراة مصر وبنين مجانًا على النايل سات

وبعيدًا عن الناقل الحصري، أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل عدد من مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، وعلى رأسها القناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن استقبالها عبر النايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد القناة المغربية الرياضية

كما تنقل القناة المغربية الرياضية بعض مباريات البطولة، ويمكن استقبالها عبر النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

وتحظى مباراة مصر وبنين بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الطموحات العريضة للفراعنة لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج.