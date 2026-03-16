وزير شؤون المجالس النيابية يشيد بدور «مستقبل وطن» خلال مؤتمر ختام مبادرات الخير بالعاصمة الجديدة

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في مؤتمر ختام «مبادرات الخير»، التي نظمها حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وحضور المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ وعدد من السادة الوزراء ، وممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من قيادات الحزب المركزية والتنظيمية، وأعضاء الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة.

حيث أشاد وزير شئون المجالس النيابية في كلمته بالمؤتمر، بالدور المجتمعي والسياسي البارز الذي يقوم به حزب "مستقبل وطن"، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات المواطن المصري، واستكمال بناء "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمّن المستشار هاني حنا الجهود والمبادرات المجتمعية التي تبناها الحزب مؤخراً، والتي شملت تقديم الدعم المادي والعيني لرحلات زيارة بيت الله الحرام، بجانب سداد ديون الغارمين وتفريج كربهم، بالإضافة الي تجهيز دور العلاج والمراكز الطبية في عدة محافظات، وغيرها من مبادرات، وأوضح سيادته أن هذه المبادرات تعكس الوعي المجتمعي للحزب وتلاحمه مع الشارع المصري، وتأتي اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وعلى الصعيد التشريعي والسياسي، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حرص الحكومة الدائم على التواصل الفعال مع جميع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب الأغلبية، مشيراً إلى أن الحكومة تمد يدها دائماً للتعاون المستمر والاستماع للرؤى والسياسات المدعومة بنبض الشارع والجماهير، موضحاً أن التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل حلقة مفصلية لنجاح مسيرتنا الوطنية، باعتبار أنه لا يمكن للسياسي أن يحقق النجاح إلا إذا كان حاملاً هموم دائرته وناخبيه، ومعبراً عنهم بصدق وأمانة.

واختتم الوزير كلمته بالإشادة بحجم المسئولية الوطنية التي يتحملها نواب الحزب تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وشدد على أن طموحات الشعب المصري تدفع الجميع لمواصلة العمل ليلاً ونهاراً، والاصطفاف خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ قيم العدالة والمساواة وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.