أحمد ترك لـ" صدى البلد": توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم التدشين الثاني للدولة

أشاد النائب أحمد ترك، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر عن إطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم ، مؤكدا أنه بمثابة التدشين الثاني من جهود الدولة في نشر إذاعة القرآن الكريم.

وأشار " ترك " في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن الإذاعة الأولى للقرآن الكريم تأسست عام 1964، وحققت صدى واسعًا على مستوى العالم، وأسهمت في حفظ القرآن وتجويده على مستوى النص والإقراء.



وتابع قائلا:" أما اليوم، فإن التدشين الثاني الجديد يأتي متواكبًا مع التطور التكنولوجي، وسيحقق صدى أكبر، خاصة مع قدرة جمهور المسلمين حول العالم على متابعة محتوى الإذاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط داخل الدول العربية والإسلامية.



وأضاف عضو الشيوخ أن هذا المشروع يعكس القوة الناعمة لمصر على المستوى الدولي، مؤكدًا أن تلاوة القرآن الكريم والابتهالات عبر التطبيق ستصل إلى ملايين المتابعين حول العالم.



كما أكد " ترك " أن التدشين الجديد يدل على اهتمام القيادة السياسية بكافة جوانب تنمية الإنسان المصري، ودعم القيم والأخلاق والوسطية والاعتدال .

وتجدر الاشارة إلى أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مشروع ثقافي مهم وهو سلسلة أفلام وثائقية عن أعلام دولة التلاوة المصرية، الذين حلموا رسالة القرآن للعالم أجمع، خلال إحتفالية ليلة القدر.

