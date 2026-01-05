قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، تأهل من المجموعة الثانية؛ بعد أن جمع 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة التي ضمت “جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي”.

ويعد منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 7 ألقاب في تاريخه.

موعد مباراة مصر وبنين

يلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، في السادسة مساء اليوم، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية؛ بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا؛ ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر، والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتُعد مباراة الإثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث أن المواجهات الأربعة بين المنتخبين تؤكد تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بـ 3 مباريات مقابل تعادل واحد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد بنين، حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية.

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

مشاهدة مباراة مصر وبنين على النايل سات

وبخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، من ضمنها القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

بالإضافة إلى القناة المغربية الرياضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.