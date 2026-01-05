علاء عبده: أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا أفضل من المغرب.. وقادرون على تجاوز بنين

أشاد علاء عبده المدرب العام السابق لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم، بأداء المنتخب الأول بقيادة مدربه حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وقال علاء عبده في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني يقدم آداءً مميزاً في بطولة كأس الأمم الأفريقية ويتفوق على أصحاب الأرض المنتخب المغربي ، مشيداً بدور حسام حسن المدير الفني في الدفع باللاعبين البدلاء أمام أنجولا في المباراة الماضية بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتابع: حسام حسن أدار المباريات الثلاثة في دور المجموعات بامتياز أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا على الترتيب ، ونجح في الحصول على ما أراد من كل مباراة ، وفرض أسلوب لعب واضح للفراعنة.

وأتم: المنتخب الوطني قادر على تجاوز عقبة بنين في دور الستة عشر وحجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية ، وقادرون على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة.