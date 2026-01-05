قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علاء عبده: أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا أفضل من المغرب.. وقادرون على تجاوز بنين

عبدالله هشام

أشاد علاء عبده المدرب العام السابق لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم، بأداء المنتخب الأول بقيادة مدربه حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وقال علاء عبده في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني يقدم آداءً مميزاً في بطولة كأس الأمم الأفريقية ويتفوق على أصحاب الأرض المنتخب المغربي ، مشيداً بدور حسام حسن المدير الفني في الدفع باللاعبين البدلاء أمام أنجولا في المباراة الماضية بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتابع: حسام حسن أدار المباريات الثلاثة في دور المجموعات بامتياز أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا على الترتيب ، ونجح في الحصول على ما أراد من كل مباراة ، وفرض أسلوب لعب واضح للفراعنة.

وأتم: المنتخب الوطني قادر على تجاوز عقبة بنين في دور الستة عشر وحجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية ، وقادرون على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

الدكتور أحمد زايد

مليون جنيه قيمة جائزة مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تقرير يرصد تواصل حركة الشاحنات الإغاثية لمساعدة غزة

المساعدات الإنسانية

استمرار حركة الشاحنات الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

