شاهد مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية على هذه القنوات

تقام في السادسة من مساء اليوم، مباراة مصر وبنين في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

مباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبنين عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل مباراة مصر وبنين عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

تنقل مباراة مصر وبنين بشكل مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، وذلك من خلال:

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2

ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر وبنين مجانًا عبر هذه القنوات المفتوحة:

القناة الجزائرية الأرضية

القناة المغربية الأرضية

تردد القناة الجزائرية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11680 – الاستقطاب: أفقي (H) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح: 2/3

تردد القناة المغربية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11157 – الاستقطاب: رأسي (V) – معدل الترميز: 27500 –

تاريخ مواجهات مصر وبنين

تُعد مواجهة الاثنين الخامسة بين المنتخبين حيث تفوق منتخب مصر في المباريات الأربع السابقة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد دون أي هزيمة وسجل الفراعنة خلال تلك المباريات 14 هدفًا مقابل 5 أهداف استقبلها مرماهم.

20 يناير 2010: فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم إفريقيا.

19 نوفمبر 2008: فوز مصر 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005: فوز مصر 4–1 في تصفيات أمم إفريقيا.

4 يوليو 2004: تعادل مثير 3–3 في تصفيات أمم إفريقيا.