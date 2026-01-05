قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
ناصر السيد

أدانت الصين، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عُقد اليوم، التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

الصين تدين التدخل الأمريكي في فنزويلا

وقال فو كونج، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: "بصفتها عضواً دائماً في المجلس، تجاهلت الولايات المتحدة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي، وانتهكت بشكلٍ صارخ سيادة فنزويلا وأمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وخالفت بشكلٍ خطير مبادئ المساواة في السيادة".

وأضاف: "لا يحق لأي دولة أن تتصرف كشرطي العالم، ولا يحق لأي دولة أن تدّعي أنها القاضي الدولي"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

كما دعت الصين الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، من الحجز.

جوتيرش يشعر بالقلق

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جوتيريش، يوم الاثنين أنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى لكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

وأضاف في كلمة له قرأتها الدبلوماسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة، بدأت في منتصف أغسطس".

وتابع "كما نوقش في هذا المجلس في مناسبتين سابقتين، فقد شددت مرارًا على ضرورة الاحترام الكامل من جانب الجميع للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكل أساس صون السلم والأمن الدوليين". 

واختتم جوتيرش كلمته بالقول "لا يزال يساورني قلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".

رسالة صارمة من الصين رسالة صارمة شرطي العالم التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا التدخل العسكري الأمريكي مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

المتهم

دجل وشعوذة.. القبض على شحص نصب على المواطنين بالبحيرة

الحريق

مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 في حريق بمصحة لعلاج الإدمان ببنها

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد