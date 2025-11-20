الجيزة ترفع 2600 حالة إشغال وتنفذ حملات نظافة مكثفة في كعابيش والطوابق| صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة على مدار يومين والتي شملت مناطق كعابيش القطاع الشمالي بالمريوطية، الطوابق، الصفا والمروة والمنشية، بهدف إزالة التعديات عن الطريق العام وتسهيل حركة السير للمواطنين وإعادة الانضباط بالشوارع.



أسفرت الحملات عن رفع 2600 حالة إشغال وتعدٍ على الأرصفة والطريق العام للباعة الجائلين والمحال التجارية شملت إعلانات واستندات، بالإضافة إلى إزالة الحجارة والبلدورات التي تعيق حركة المركبات والمواطنين، مع إيداع المصادرات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنظيم حملات مكبرة لرفع المخلفات وتحسين كفاءة النظافة وتجريد الطرق لإضفاء المظهر الحضاري، وذلك ضمن الجهود الدورية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على الانضباط والنظافة في الشوارع.

وتابع الحملات ميدانيًا طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، والإدارات المعنية بالإشغالات والبيئة والتراخيص، لضمان استمرار الانضباط ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.