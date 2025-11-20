قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
محافظات

الجيزة ترفع 2600 حالة إشغال وتنفذ حملات نظافة مكثفة في كعابيش والطوابق| صور

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة على مدار يومين والتي شملت مناطق كعابيش القطاع الشمالي بالمريوطية، الطوابق، الصفا والمروة والمنشية، بهدف إزالة التعديات عن الطريق العام وتسهيل حركة السير للمواطنين وإعادة الانضباط بالشوارع.


أسفرت الحملات عن رفع 2600 حالة إشغال وتعدٍ على الأرصفة والطريق العام للباعة الجائلين والمحال التجارية شملت إعلانات واستندات، بالإضافة إلى إزالة الحجارة والبلدورات التي تعيق حركة المركبات والمواطنين، مع إيداع المصادرات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنظيم حملات مكبرة لرفع المخلفات وتحسين كفاءة النظافة وتجريد الطرق لإضفاء المظهر الحضاري، وذلك ضمن الجهود الدورية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على الانضباط والنظافة في الشوارع.
وتابع الحملات ميدانيًا طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، والإدارات المعنية بالإشغالات والبيئة والتراخيص، لضمان استمرار الانضباط ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.

