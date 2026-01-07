عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجلت أسعار الذهب تحركات صعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس بنحو 25 جنيهًا، وسجلت مستوى 5995 جنيها لعيار 21 .

وجاء هذا الأداء في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، بالتوازي مع استمرار حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة تحوط في أوقات عدم الاستقرار.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 7 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4484 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5139 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5995 جنيا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6851 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.920 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسيفي كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.