قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر يفسّر تصريحات محمد صلاح الجدلية | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب تحركات صعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس بنحو 25  جنيهًا، وسجلت مستوى 5995 جنيها لعيار 21 .

وجاء هذا الأداء في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، بالتوازي مع استمرار حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة تحوط في أوقات عدم الاستقرار.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 7 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4484 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5139 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5995 جنيا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6851 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.920 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسيفي كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

جانب من الحادث

شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

مصطفى محمد

غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. كواليس معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسيوط يزور الدير المُحرق للتهنئة بعيد الميلاد | صور

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال عيد الميلاد بكنيسة مصر الجديدة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد