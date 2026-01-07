تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

أثارت أزمة زواج محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عنه بعد زواج شرعي دام سبع سنوات.

وجاء الإعلان مفاجئًا للجمهور، خاصة مع تداول صورة تجمعهما ورسالة تؤكد الطلاق، في المقابل التزمت الفنانة لقاء الخميسي، زوجته الأولى، الصمت التام، مكتفية بنشر عبارات وصور عبر خاصية «الاستوري» دون تعليق مباشر.

وتفاعلت شخصيات عامة ومشاهير مع الواقعة بتعليقات داعمة للخميسي، ما زاد من حدة الجدل والتساؤلات حول كواليس الأزمة. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.