بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

تفحص الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مقطع فيديو تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بقيام التقاط شخص مقطع فيديو يزعم فيه وفاة شقيقه داخل مستشفى شهير بأكتوبر، بسبب الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي.

وقال ناشر الفيديو في مقطع مدته 30 ثانية: شوية صنايعية واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه، مفيش ولا دكتور وسابوا أخويا يموت.. 4 ساعات بيغسلوله كلى ومش عارفين إنه عنده جلطة أهو مات قدامكم أهو.

وذكر في تعليقه على مقطع الفيديو المنشور على صفحته الشخصية قائلا: اخويا مات بسبب الاهمال لا يوجد دكتور اكثر من ساعتين ولا انعاش.. والسبب البهوات بيتفرجوا علي الماتش

وتفاعل رودا مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، وأغلبهم أيد ما ذكره ناشر المقطع ، حيث قالت سيدة إن والدتها لإهمال طبي وسوء معاملة داخل نفس المستشفى بمدينة 6 أكتوبر.