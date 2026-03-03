مصرع شاب من الشرقية في الأردن بين روايتين.. شاهد عيان: ليس بسبب الحرب

استشهد المواطن المصري محمد حسين الهادي درويش، ابن قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في الأراضي الأردنية، وذلك خلال تداعيات الاستهداف الإيراني الأخير.

وكان الفقيد يعمل في الأردن سعيا وراء لقمة العيش، حيث لقي مصرعه نتيجة سقوط أحد الصواريخ الاعتراضية فوق المنطقة التي كان يتواجد بها.

ويعد الفقيد أول شهيد مصري في الغربة بالأردن جراء هذه الأحداث، ما أثار حالة من الحزن والأسى بين أهالي قريته ومحافظته، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالا للجد والاجتهاد وحسن السيرة.

وفي هذا الصدد، قال أحد شهود العيان: "اطلعت على الخبر عبر الصفحة الرسمية للأمن العام في المملكة، وما جرى لم يكن نتيجة أعمال حرب أو قصف كما تردد بين الناس".

وأضاف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وفاة محمد حسين الهادي وقعت بطريق الخطأ وعلى يد أحد زملائه، وليس بسبب أي استهداف عسكري كما أشيع.

ورغم انتشار بعض الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي ربطت وفاة محمد حسين الهادي بالحرب، يظل الأهم توضيح الحقيقة كما أكدت المصادر الموثوقة، وهي أن الحادث وقع بطريق الخطأ وليس نتيجة أي استهداف عسكري.

ونأمل أن يساهم هذا التوضيح في طمأنة الجميع، وخاصة أهالي المغتربين، ويزيل أي قلق أو سوء فهم حول الواقعة.

وقد خيمت أجواء الحداد على أسرته وأقاربه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.