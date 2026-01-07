نانسي عجرم ترد علي أنباء طلاقها

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي شائعة طلاقها، وذلك اثناء حوارها مع الاعلامي الاماراتي أنس بوخش.

وقالت نانسي عجرم: ا أعلم كيف بدأت هذه الشائعة.. ربما لأن الناس لم

يعتادوا رؤية ثنائي متوافق

فأصبح مشهد التفاهم

نادرا.. وبسبب هذه الندرة

يبدأ البعض في تخيل

سيناريوهات الخلاف ظنا

منهم أنه لا بد من وجود

أزمات خلف الستار.. وكأن

الاستثناء لا مكان له.

أعلن الملحن مدين، عن طرح أحدث أغانيه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعنوان "مع أصحابنا"، والتي تأتي مسك ختام لعام 2025 وبداية موسيقية مميزة للعام الجديد.

وحرص مدين على مشاركة الجمهور فرحته بهذه الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعًا مميزًا يعكس تجربة فنية جديدة بينه وبين نانسي عجرم.

وعلق مدين، في منشوره الرسمي قائلاً: “أجمل حاجة نختم بيها السنة ونبدأ بيها السنة الجديدة”.. أغنية مع أصحابنا للفنانة الجميلة نانسي عجرم واللي بتعتبر تجربة مختلفة لينا مع بعض، يارب تعجبكم ".

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لـ محمد خالد، ومن إنتاج شركة إنتو ميديا.





