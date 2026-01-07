قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
فن وثقافة

نانسي عجرم توضح رأيها في عمليات التجميل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
يمنى عبد الظاهر

تحدثت الفنانة نانسى عجرم، عن رأيها فى عمليات التجميل، والسيدات اللاتي يخضعن لها أحيانًا.

وقالت نانسي خلال فيديوهات من حلقتها مع أنس بوخش فى برنامج «ABtalks»، التى لم تُعرض كاملة، لكن انتشر منها فيديوهات ترويجية: «إذا محتاجة ممكن، بس مش إنه يتغير شكلي».

وتابعت نانسى: «أنا مبحبش أغير ملامحى، فيه أشياء بحبها فيا مش عايزاهم يتغيروا، بس لو حاجات بسيطة عايزة تظبيط أنا مش ضدها».

ونشر أنس بوخش عبر حسابه الرسمى بـ«انستجرام» صور من الحلقة، وعلق عليها قائلًا: «ملكة البوب العربى، فى مواجهة الذات والذكريات.. تفتح نانسى عجرم قلبها فى حوار إنسانى غير مسبوق، لتكشف عن الوجه الآخر للنجمة التى سكنت قلوب الملايين».

وتابع : «تغوص نانسى فى أعماق طفولتها التى غابت عنها «الطفولة»، وتتحدث بصراحة عن ثقل المسؤولية المبكرة، وعن رحلة تحوّل حلم والدها إلى شغفها الشخصى الأول.. من ذكريات الحرب فى لبنان وصمود الروح، إلى فلسفتها الخاصة فى الحب والزواج والأمومة، التى تعتبرها أجمل إنجازاتها، تعيد نانسى تعريف نفسها بعيدًا عن أضواء المسرح».

الفنانة نانسى عجرم عمليات التجميل أنس بوخش بنات نانسي عجرم اعمال نانسي عجرم

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

الفنانة منى هلا

كان هيخبطني.. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي

اللواء احمد هشام الخبير المروري

إجازة عيد الميلاد.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

نقل المصابين للمستشفى

التفاصيل الكاملة لمصرع اثنين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بدائري المنيا

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

