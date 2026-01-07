نانسي عجرم توضح رأيها في عمليات التجميل

تحدثت الفنانة نانسى عجرم، عن رأيها فى عمليات التجميل، والسيدات اللاتي يخضعن لها أحيانًا.

وقالت نانسي خلال فيديوهات من حلقتها مع أنس بوخش فى برنامج «ABtalks»، التى لم تُعرض كاملة، لكن انتشر منها فيديوهات ترويجية: «إذا محتاجة ممكن، بس مش إنه يتغير شكلي».

وتابعت نانسى: «أنا مبحبش أغير ملامحى، فيه أشياء بحبها فيا مش عايزاهم يتغيروا، بس لو حاجات بسيطة عايزة تظبيط أنا مش ضدها».

ونشر أنس بوخش عبر حسابه الرسمى بـ«انستجرام» صور من الحلقة، وعلق عليها قائلًا: «ملكة البوب العربى، فى مواجهة الذات والذكريات.. تفتح نانسى عجرم قلبها فى حوار إنسانى غير مسبوق، لتكشف عن الوجه الآخر للنجمة التى سكنت قلوب الملايين».

وتابع : «تغوص نانسى فى أعماق طفولتها التى غابت عنها «الطفولة»، وتتحدث بصراحة عن ثقل المسؤولية المبكرة، وعن رحلة تحوّل حلم والدها إلى شغفها الشخصى الأول.. من ذكريات الحرب فى لبنان وصمود الروح، إلى فلسفتها الخاصة فى الحب والزواج والأمومة، التى تعتبرها أجمل إنجازاتها، تعيد نانسى تعريف نفسها بعيدًا عن أضواء المسرح».