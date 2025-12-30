من أحلى الممثلات على الشاشة.. نانسي صلاح تتحدث عن ردود فعل مسلسل 2 قهوة |خاص

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بردود الفعل القوية على دور شريفة التى تجسده ضمن احداث مسلسل "٢ قهوة" الذى حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه.

وقالت نانسي صلاح فى تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن دور شريفة حقق ردود فعل قوية فى الشارع المصري وأن قبولها للدور جاء بسبب انه مختلف وانه يشبهها فى الواقع بشكل كبير.

وأضافت نانسي صلاح: “دايمًا بيطلعونى إنى شريرة لكن دور شريفة طلع فيا حاجة جديدة وحسيت إنى معملتش مجهود لأن الدور شبهي أوي وكل اللى حواليا ساعدونى فى دا وبشوف حب غير طبيعي من الجمهور وسمعت كلام أول مرة اسمعه زى وحشتينا اوى ومتغبيش عننا تاني وسمعت جملة انتى من احلى الممثلات اللى موجودين دلوقتى على الشاشة من ناحية الأداء والأسلوب”.

واستكملت نانسي صلاح، قائلة: “الناس بتتطلبمنى إنى اتواجد طول الوقت بس دى حاجة مش بتبقى فى إيدي”.

مسلسل 2 قهوة

تدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، شاب في أواخر الثلاثينات، وسيم ومن أصول صعيدية، انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية قبل أن يستقر فيها بشكل نهائي.

يحيى يعمل كمقدم برنامج "توك شو" ناجح، لكن نجاحه المهني لا ينعكس بنفس القوة على حياته العاطفية، إذ يجد نفسه أمام تحديات جديدة عندما يتعرف على نيللي، فتاة أرستقراطية تمتلك كافيه راقياً في الزمالك.

تتطور العلاقة بين يحيى ونيللي بسرعة، فالتفاهم والانسجام بينهما يظهر منذ اللحظة الأولى، ويكتشف كل منهما أنه يشبه الآخر في الكثير من التفاصيل. ومع مرور الوقت ينجذب يحيى أكثر لعالم نيللي الهادئ والمختلف، لكن عودة طليقته إلى حياته تقلب التوازن الذي بدأ في بنائه، وتضعه في مواقف أكثر تعقيداً بين ماضيه وحبه الجديد.

أبطال مسلسل 2 قهوة

إلى جانب أحمد فهمي ومرام يضم مسلسل 2 قهوة مجموعة كبيرة من النجوم بينهم مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وغيرهم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين.