قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أحلى الممثلات على الشاشة.. نانسي صلاح تتحدث عن ردود فعل مسلسل 2 قهوة |خاص

نانسي صلاح
نانسي صلاح
تقى الجيزاوي

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بردود الفعل القوية على دور شريفة التى تجسده ضمن احداث مسلسل "٢ قهوة" الذى حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه.

وقالت نانسي صلاح فى تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن دور شريفة حقق ردود فعل قوية فى الشارع المصري وأن قبولها للدور جاء بسبب انه مختلف وانه يشبهها فى الواقع بشكل كبير.

وأضافت نانسي صلاح: “دايمًا بيطلعونى إنى شريرة لكن دور شريفة طلع فيا حاجة جديدة وحسيت إنى معملتش مجهود لأن الدور شبهي أوي وكل اللى حواليا ساعدونى فى دا وبشوف حب غير طبيعي من الجمهور وسمعت كلام أول مرة اسمعه زى وحشتينا اوى ومتغبيش عننا تاني وسمعت جملة انتى من احلى الممثلات اللى موجودين دلوقتى على الشاشة من ناحية الأداء والأسلوب”.

واستكملت نانسي صلاح، قائلة: “الناس بتتطلبمنى إنى اتواجد طول الوقت بس دى حاجة مش بتبقى فى إيدي”.

مسلسل 2 قهوة

تدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، شاب في أواخر الثلاثينات، وسيم ومن أصول صعيدية، انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية قبل أن يستقر فيها بشكل نهائي.

يحيى يعمل كمقدم برنامج "توك شو" ناجح، لكن نجاحه المهني لا ينعكس بنفس القوة على حياته العاطفية، إذ يجد نفسه أمام تحديات جديدة عندما يتعرف على نيللي، فتاة أرستقراطية تمتلك كافيه راقياً في الزمالك.

تتطور العلاقة بين يحيى ونيللي بسرعة، فالتفاهم والانسجام بينهما يظهر منذ اللحظة الأولى، ويكتشف كل منهما أنه يشبه الآخر في الكثير من التفاصيل. ومع مرور الوقت ينجذب يحيى أكثر لعالم نيللي الهادئ والمختلف، لكن عودة طليقته إلى حياته تقلب التوازن الذي بدأ في بنائه، وتضعه في مواقف أكثر تعقيداً بين ماضيه وحبه الجديد.

أبطال مسلسل 2 قهوة

إلى جانب أحمد فهمي ومرام يضم مسلسل 2 قهوة مجموعة كبيرة من النجوم بينهم مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وغيرهم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

نانسي صلاح مسلسل ٢ قهوة أبطال مسلسل 2 قهوة أدوار نانسي صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

الصومال

وزير صومالي سابق: ما يسمى "أرض الصومال" تعاني تفككًا داخليًا قبل الاعتراف الوهمي من إسرائيل

محمود العسيلي

محمود العسيلي يبدع في مجموعة من الأغاني مع عمرو أديب.. فيديو

بالصور

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد