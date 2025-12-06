نانسي صلاح تكشف أسرار و كواليس "شريفة" في مسلسل اتنين قهوة| خاص

كشفت الفنانة نانسي صلاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "اتنين قهوة"، مؤكدة أنها تجسد شخصية "شريفة"، وهي الصديقة المقربة للفنانة مرام ضمن أحداث العمل.

وأوضحت نانسي أن شخصية "شريفة" تتميز بالجدعنة والدعم الدائم لصديقتها، قائلة: "شريفة من النوع اللي دايمًا واقف جنب صاحبتها، وده أكتر جانب حبيته في الدور".

وأضافت نانسي صلاح أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنانة مرام علي وباقي فريق العمل، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالأجواء الايجابية

أبطال مسلسل إتنين قهوة:

يشارك في بطولة المسلسل أحمد فهمي ، مرام علي ، نانسي صلاح ، محسن محي الدين ، ميمي جمال ، ميرفت الحريري ، باهر النويهي ، عمر محمد رياض ، كريم العمري ، بسنت الباشا ، اسماعيل فرغلي ، أحمد الشامي ، هبة الاباصيري ، الي جانب عدد كبير من النجوم المسلفمن تأليف عمرو محمود ياسين ، اخراج عصام نصار ، إنتاج أحمد عبد العاطي







https://youtube.com/shorts/BzyQ0YCuBDA?si=x1NZeUSck2og4GGD