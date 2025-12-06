د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

السياحة البيئية مفهوم جديد وحديث نسبياً يعيد تعريف تجربة السفر , حيث تلتقي المغامرة بالمسؤولية. في عالم ملئ بالتحديات البيئية ,تظهر السياحة البيئية كتجربة فريدة نحو محاولة الحفاظ على الكوكب مع الاستمتاع به حيث باتت الوجهات السياحة البيئية تكتسب شعبية متزايدة، حيث يميل عدد متنامٍ من المسافرين إلى إعادة صياغة خطط رحلاتهم لتكون أكثر مسؤولية واستدامة.

تمثل السياحة البيئية تجربة سفر تتمحور حول الانغماس في جمال الطبيعة، مع الحرص على تقليل الأثر السلبي على البيئة. تركز هذه الحركة على الاستدامة وضرورة الحفاظ على سلامة النظم البيئية، مما يعكس احترامًا عميقًا للسكان المحليين وبيئتهم.

من خلال دعم الاقتصاد المحلي وحماية موارد الأرض،تعتبر السياحة البيئية قطاعاً هاماُ يقفز سريعاً بالنمو داخل صناعة السياحة الدولية حيث قدر حجم الاستثمار فيه بحوالي 260 مليار دولار أمريكي لعام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 14.31% سنوياً حتى حلول عام 2032.

حيث تختلف السياحة البيئية عن السياحة التقليدية من حيث الأهداف التي تسعى إليها فليست كلها اقتصادية ترفيهية بحتة وإنما يوجد هدف دولي مشترك وهو الحفاظ التنوع البيولوجي وحماية البيئة من خلال تعزيز الوعي البيئي لدى الزوار والتصرف بمسؤولية تجاه البيئة باتباع ممارسات بيئية خضراء تقل معها البصمة الكربونية الشخصية, وأيضاً دعم المجتمعات المحلية الصغيرة.

فالسياحة البيئية هي سوق واعدة في مجال الاستثمار السياحي والبيئي حيث انها تتميز بالتنوع الذي يلبي العديد من رغبات السائحين المختلفة ما بين السياحة العلاجية والسياحة الثقافية لأغراض البحث والاستكشاف, والسياحة الدينية والروحية, والسياحة المائية والبحرية ,وسياحة التخييم والسفاري في المناطق المحمية , وسياحة الحياة البرية وتسلق الجبال والكهوف وغيرها .

وبالرغم من أن دولة مصر تمتلك أكثر من 28 موقع جاهز لممارسة نشاط السياحة البيئية إلا أنها مازالت غير مستغلة بالشكل الذي يتماشى مع حجم الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها وكم التنوع البيولوجي الذي يؤهلها لأن تصبح من الوجهات الأولي على خارطة السياحة البيئة العالمية ونحن لا نبالغ في الوصف حيث تمتلك مصر حوالي 30 محمية طبيعية تغطي أكثر من 15% من مساحتها تتميز بتنوع الانظمة الايكولوجية بها وهو فريد من نوعه يندر أن يتوافر في دولة واحدة حيث تتنوع المحميات بها ما بين محميات بحرية تضم أنواع عدة من الشعاب المرجانية وأشكال مختلفة من الكائنات البحرية وبيئة مناسبة للعديد من الأنشطة البحرية الترفيهية, ومحميات جبلية تضم العديد من الجبال بخصائصها المختلفة كجبل الكريستال بمحبة الصحراء البيضاء والسهول والوديان محمية وادي الريان ووادي الحيتان , ومحميات الأراضي الرطبة بطول ساحل البحر الأبيض وشريط نهر النيل وتضم عدد من البحيرات والجزر النيلية, بالإضافة للمحميات الجيولوجية التي تضم ظواهر جيولوجية خاصة تجعلها مقصد للدراسة والاستكشاف بجانب السياحة محمية الغابة المتحجرة و كهف وادي سنور ببني سويف كل هذه نبذة صغيرة في قائمة المزارات السياحية المصرية.

ولا ننكر جهود وزارة البيئة المصرية في السنوات الأخيرة لدعم مجال الاستثمار السياحي البيئي بالتعاون مع وزارة السياحة لدمج السياحة البيئية ضمن الاستراتيجيات السياحية الوطنية, ورفع كفاءة وتطوير البنى التحيتة للمحميات الطبيعية وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للسياحة البيئية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبارة أيكو مصر للترويج لهذا النوع الجديد والمستدام من سياحة المحميات لرفع الوعي البيئي والتعريف بها ضمن حملة أتحضر للأخضر ورؤية مصر الاستراتيجية 2030.

إلا أن كل هذه الجهود غير كافية تواجهها عدة تحديات لابد من إيجاد الحلول لها وتذليل أي عقبات في هذا الاتجاه السياحي المتنامي والقادم بقوة عالمياً حيث يتحول العالم الان لمحاولة صداقة البيئة مرة أخرى ودعم كل القطاعات وتغيير ثقافته لإعادة التوازن البيئي بالإضافة أن السياحة تعد مصدر هام للعملات الصعبة للدولة المصرية.

ولعل من أهم التحديات والعقبات التي تواجه قطاع السياحة البيئية بمصر

أولاً: ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية في بعض المناطق السياحية خاصاً النائية منها أو المكتشفة حديثاً مع تحديث شبكة الطرق المؤدية لها وتوفير وسائل النقل صديقة البيئة للتجول داخلها مع ضمان أن تكون كل أدوات الأنشطة داخلها لاتضر بالبيئة وتوفير الفنادق أو المخيمات البيئية والتي تراعي المعايير البيئية في عملياتها اليومية مما يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه لدخول مجال الاستثمار السياحي البيئي مع ضمان توفير كافة المعلومات حول الطبيعة البيئية للمكان وتوضيح الجدوى الاقتصادية والعائد منها للمستثمر شريطة حصوله على الشهادات والموافقات البيئية التي تدل على التزامه بمعايير السلامة البيئية منذ لحظة إنشائها والمواد المستخدمة ومصادر الطاقة النظيفة المستخدمة حتى لحظة التخلص من النفايات بطريقة آمنة على البيئة بالإضافة لتوفير العمالة المدربة المدركة لأهمية اتباع الإرشادات.

ثانياً: ضعف خطط التسويق الترويجي لهذا النوع من السياحة محلياً ودولياً وضرورة استخدام وسائل التواصل الرقمية المختلفة لبث الدعاية الترويجية بشكل يليق بجمال المعالم المصرية لفتح أسواق جديدة بدول أوروبا وآسيا والتعاون مع شركات السياحة العالمية في ذات المجال بالإضافة للمشاركة في المعارض الدولية الخاصة بالترويج للسياحة البيئية.

ثالثاً: ضرورة أتباع نهج إداري صارم لإدارة مناطق السياحة البيئية لضمان استمراريتها على المدى الطويل دون المساس بموارده الطبيعية بالإضافة لضمان تطبيق القوانين البيئية داخل هذه المحميات بكل صارمة والتحكم في القدرة الاستيعابية اليومية للمكان لضمان عدم صدور أي تلوث أو ضغط على الموارد الطبيعية بالمكان لتحقيق التوازن بين السياحة والتنمية.

رابعاً: إشراك وتدريب السكان المحليين في إدارة وتشغيل المشاريع السياحة البيئية حيث أنهم على دراية كبيرة بطبيعة المكان وتضاريسه مما يخلق لديهم شعور بالملكية والمسؤولية المجتمعية بالإضافة لتشجيع وتوفير التمويل للصناعات المحلية الصديقة للبيئة والتي تكون مصدر جذب سياحي وتوفر فرص العمل للشباب داخل بيئتهم الطبيعية و يمكن أن تكون مشاركاً بارزاً في المعارض الدولية كنوع من أنواع التسويق السياحي.

مع ذلك، تظل الآفاق المستقبلية واعدة. من خلال استمرار العمل على تعزيز السياحة البيئية، يمكن لمصر أن تُصبح وجهة رائدة في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية البيئة للأجيال القادمة.

ونشير مرة أخرى لدور وزارة السياحة والبيئة المصرية في تعزيز السياحة البيئية كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بالاستدامة وحماية بيئتها الغنية.