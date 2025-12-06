قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
رياضة

مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم ، التي أقيمت مساء أمس الجمعة في مركز "كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن تشكيل المجموعات الـ12 التي ستتنافس في النسخة المقبلة من المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، ضمن منافسات المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، يستهل مشواره في مونديال 2026 بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو القادم على ملعب صوفي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ثم يلاقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نيوزيلندا يوم 21 يونيو على ملعب ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ثم يواجه إيران يوم 26 يونيو على ملعب بي سي بليس في كندا أيضا.
 

سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32
السيناريو الأول يشمل أنه في حال احتل منتخب مصر الوطني المركز الأول سوف يواجه أحد أفضل 3 منتخبات ، بالمجموعات الأولى أو الخامسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة.

حال احتلال منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثاني في السيناريو الثاني سوف يواجه ثاني المجموعة الرابعة من منتخبات أمريكا أو باراجواي أو أستراليا أو المتأهل من الملحق الأوروبي بين تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفا.

السيناريو الثالث لمنتخب مصر في حال بلوغه ضمن أفضل ثوالث سوف يواجه أول المجموعة الثانية التي تتضمن منتخبات كندا أو قطر أو سويسرا أو المتأهل الأوروبي والأقرب إيطاليا أو تواجه أول المجموعة التاسعة التي يأتي على رأسها منتخب فرنسا.

موعد لقاء منتخب مصر والإمارات
يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة مصيرية أمام نظيره منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .

يدخل فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر الثاني تحديا صعبا عنما يواجه منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .
 

منتخب مصر الوطني كأس العالم مونديال 2026 منتخب بلجيكا منتخب إيران منتخب نيوزيلندا

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
