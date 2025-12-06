مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم ، التي أقيمت مساء أمس الجمعة في مركز "كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن تشكيل المجموعات الـ12 التي ستتنافس في النسخة المقبلة من المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، ضمن منافسات المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، يستهل مشواره في مونديال 2026 بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو القادم على ملعب صوفي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ثم يلاقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نيوزيلندا يوم 21 يونيو على ملعب ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ثم يواجه إيران يوم 26 يونيو على ملعب بي سي بليس في كندا أيضا.



سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32

السيناريو الأول يشمل أنه في حال احتل منتخب مصر الوطني المركز الأول سوف يواجه أحد أفضل 3 منتخبات ، بالمجموعات الأولى أو الخامسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة.



حال احتلال منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثاني في السيناريو الثاني سوف يواجه ثاني المجموعة الرابعة من منتخبات أمريكا أو باراجواي أو أستراليا أو المتأهل من الملحق الأوروبي بين تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفا.



السيناريو الثالث لمنتخب مصر في حال بلوغه ضمن أفضل ثوالث سوف يواجه أول المجموعة الثانية التي تتضمن منتخبات كندا أو قطر أو سويسرا أو المتأهل الأوروبي والأقرب إيطاليا أو تواجه أول المجموعة التاسعة التي يأتي على رأسها منتخب فرنسا.

موعد لقاء منتخب مصر والإمارات

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مباراة مصيرية أمام نظيره منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .



