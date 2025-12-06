تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب

يدخل فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر الثاني تحديا صعبا عنما يواجه منتخب الامارات فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 16 منتخبا .

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل مواجهته أمام الكويت، فيما يمتلك منتخبا مصر والكويت نقطة واحدة، وتتذيل الإمارات الترتيب دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم السبت في كأس العرب 2025

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية)، كما تقوم قناة MBC مصر 2 ببث مباريات منتخب مصر في كأس العرب.

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة بهدف تعزيز فرصه فى الصعود إلى الدور ربع النهائى، بامتلاكه نقطة واحدة، حيث إن الفوز وحصد الثلاث نقاط يقربه من التأهل، بينما أى نتيجة أخرى تصعب من مهمته وربما تتشابك بها الحسابات بعد نهاية الجولة.

أما منتخب الإمارات الملقب بـ«الأبيض» فلا يمتلك أى رصيد من النقاط بعد خسارته فى المباراة الماضية أمام منتخب الأردن، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لإحياء آماله فى المنافسة، ما يضفى على مباراة الليلة منافسة قوية ومواجهة مصيرية، ويعلق المنتخب الإماراتى آماله فى لقاء الليلة على الثلاثى الهجومى برونو كونسيساو والجناح الأيسر لوان بيزيرا والجناح الأيمن كايو لوكاس.

وتعد صفوف المنتخب مكتملة باستثناء كريم فؤاد الذى تعرض للإصابة فى أثناء التمرين، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل مباراة الليلة تغييرات محدودة فى بعض المراكز.

اختتم منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمى طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتى ، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الفريق مرانا خفيفا أمس الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفنى على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتى، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتى الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، التى أقيمت قبل قليل بالولايات المتحدة الأمريكية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الامارات

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل المنتخب أمام الإمارات حيث استقر على الدفع بمحمود الونش في خط الدفاع بدلا من رجب نبيل، ومحمد مجدي أفشة علي حساب غنام محمد، ومروان حمدي في الهجوم بدلا من محمد شريف.

ويتوقع أن يكون التشكيل :

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: يحيى زكريا، محمود حمودي الونش، ياسين مرعي، أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد النني.

في خط الهجوم: إسلام عيسى، مروان حمدي، مصطفى سعد.

القاب منتخب مصر فى كأس العرب

ويملك منتخب مصر لقبا وحيدا فى بطولة كأس العرب حين قاده حسام حسن للتتويج باللقب عام 1992 على حساب منتخب السعودية، حيث فاز (الفراعنة) 3/2 فى المباراة النهائية بسوريا.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب مصر فى قطر عام 2021 والتى حصد فيها المركز الرابع بعد أن خسر من نظيره القطرى بضربات الترجيح فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

ويشارك منتخب الإمارات فى كأس العرب للمرة الثالثة، حيث سبق له خوض 9 مباريات خرج فائزا 3 مرات مقابل ست هزائم، وسجل عشرة أهداف مقابل 17 هدفا فى شباكه.

ويضم منتخب الإمارات بين صفوفه عناصر هجومية بارزة مثل يحيى الغسانى وعلى صالح وكايو لوكاس، بالإضافة إلى عناصر الخبرة مثل حارس المرمى خالد عيسى، قائد الفريق، والأكثر مشاركة بقميص بلاده برصيد 94 مباراة دولية، وكذلك لاعب الوسط يحيى نادر.

والتقى المنتخبان ثمانى مرات من قبل حيث فاز الفراعنة خمس مرات مقابل انتصار وحيد للإمارات وتعادلين، علما بأنهما لم يلتقيا من قبل فى كأس العرب.