منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات في كأس العرب

اختتم منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمى طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتى فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مساء يوم السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الفريق مرانا خفيفا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفنى على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتى، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتى الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، التى أقيمت قبل قليل بالولايات المتحدة الأمريكية.