التاريخ ينصف الفراعنة.. ماذا قدم منتخب مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المواجهات المباشرة؟

خلال 10 مواجهات سابقة أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا التي تتواجد معه في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو العام المقبل، حقق منتخب مصر نتائج ممتازة بفوزه في 6 منها وتعادله في مباراتين وخسارته في مباراتين أيضاً وتسجيله 16 هدفاً مقابل 10 أهداف تلقتها شباكه.

البداية أمام بلجيكا

البداية ستكون بمنتخب بلجيكا الذي يستهل "الفراعنة" مشوارهم في الظهور الرابع أمامه في النسخة رقم 23 للمونديال، حيث التقيا 5 مرات وتمكن منتخب مصر من الفوز في 4 منها وآخرها عام 2022 بالكويت بفضل ثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" مقابل هدف أحرزه لويس أوبيندا على ملعب جابر الأحمد الصباح بتاريخ 18 نوفمبر.

مواجهة نيوزلندا

أما منتخب نيوزلندا الذي يواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية فقد لعب 3 مباريات أمام منتخب مصر بطابع ودي الأولى والثانية عام 1999 وتعادل (1 – 1) وسجل هدف مصر حازم إمام ثم تفوق منتخب مصر (1 – 0) بتوقيع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الحالي وكلا المباراتين أقيمت في 10 و15 يوليو وفي المواجهة الثالثة كرر المنتخب تفوقه بنفس النتيجة بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى محمد وأقيم اللقاء في 22 مارس 2024 على ملعب تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول مباراة يقوده خلالها حسام حسن كمدير فني.

أخيرا لعب المنتخب مواجهتين أيضاً أمام نظيره الإيراني الذي يلتقيه في الجولة الثالثة وكانت الخسارة (1 – 2) نتيجة المواجهة الأولى بتاريخ 16 يوليو 1975 وسجل هدف مصر شاكر عبد الفتاح ’ فيما حسم التعادل بنتيجة (1 – 1) المواجهة الثانية في 7 يونيو 2000 ثم تفوق الإيرانيون بركلات الترجيح وجاء هدف مصر بتوقيع حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.