قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التاريخ ينصف الفراعنة.. ماذا قدم منتخب مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المواجهات المباشرة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

خلال 10 مواجهات سابقة أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا التي تتواجد معه في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو العام المقبل، حقق منتخب مصر نتائج ممتازة بفوزه في 6 منها وتعادله في مباراتين وخسارته في مباراتين أيضاً وتسجيله 16 هدفاً مقابل 10 أهداف تلقتها شباكه.

البداية أمام بلجيكا

البداية ستكون بمنتخب بلجيكا الذي يستهل "الفراعنة" مشوارهم في الظهور الرابع أمامه في النسخة رقم 23 للمونديال، حيث التقيا 5 مرات وتمكن منتخب مصر من الفوز في 4 منها وآخرها عام 2022 بالكويت بفضل ثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" مقابل هدف أحرزه لويس أوبيندا على ملعب جابر الأحمد الصباح بتاريخ 18 نوفمبر.

مواجهة نيوزلندا 

أما منتخب نيوزلندا الذي يواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية فقد لعب 3 مباريات أمام منتخب مصر بطابع ودي الأولى والثانية عام 1999 وتعادل (1 – 1) وسجل هدف مصر حازم إمام ثم تفوق منتخب مصر (1 – 0) بتوقيع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الحالي وكلا المباراتين أقيمت في 10 و15 يوليو وفي المواجهة الثالثة كرر المنتخب تفوقه بنفس النتيجة بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى محمد وأقيم اللقاء في 22 مارس 2024 على ملعب تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول مباراة يقوده خلالها حسام حسن كمدير فني.

أخيرا لعب المنتخب مواجهتين أيضاً أمام نظيره الإيراني الذي يلتقيه في الجولة الثالثة وكانت الخسارة (1 – 2) نتيجة المواجهة الأولى بتاريخ 16 يوليو 1975 وسجل هدف مصر شاكر عبد الفتاح ’ فيما حسم التعادل بنتيجة (1 – 1) المواجهة الثانية في 7 يونيو 2000 ثم تفوق الإيرانيون بركلات الترجيح وجاء هدف مصر بتوقيع حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

بلجيكا إيران نيوزيلندا كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الزواج

قانونية تكشف صدمة بشأن ارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات

المدارس

يعرقل نموهم.. تحذيرات من تداعيات حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس

عمرو أديب

بعد إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة| عمرو أديب: لم تتمكن قوة الرشوة من ممارسة تجاوزات

بالصور

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد