رياضة

مصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026 .. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن مواجهة الفراعنة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

أسفرت مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الجمعة في مركز "جون كينيدي" بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في النسخة التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، مقسمة على 12 مجموعة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات البطولة في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقد تفاعلت الصحف البلجيكية مع نتائج القرعة، معتبرة منتخب مصر المنافس الأبرز لبلجيكا في المجموعة السابعة. وذكرت صحيفة "7sur7" أن مصر، رغم تاريخها المحدود في كأس العالم، تمثل تحديًا نظريًا للشياطين الحمر، لاسيما بعد هيمنتها على التصفيات الإفريقية بلا أي خسارة. وأضافت الصحيفة أن مصر تسعى لتسجيل أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها الثلاث السابقة في كأس العالم، بقيادة نجومها محمد صلاح وعمر مرموش ومدربها حسام حسن.

صحيفة "sporza" شددت على قوة المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية، مؤكدة أن مواجهة بلجيكا في 15 يونيو في لوس أنجلوس ستكون أول اختبار للفراعنة، بينما صحيفة "standaard" اعتبرت ترتيب بلجيكا في المجموعة فرصة جيدة لاستمرار الشياطين الحمر في البطولة، سواء بتصدر المجموعة أو احتلال المركز الثاني.

فيما أبرزت صحف أخرى مثل "hln" و"brf" و"sudinfo" أهمية مواجهة مصر التي تعود للمونديال بعد غيابها عن نسخة 2022 في قطر، مؤكدة على جاهزية الشياطين الحمر لمباراة الافتتاح بقيادة المدرب رودي جارسيا.

كأس العالم قرعة كأس العالم 2026 مجموعة مصر في كأس العالم بلجيكا

