تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان على الحدود

أفاد مراسلون أن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة بين قوات باكستانية وقوات من طالبان الأفغانية على طول الحدود المشتركة بين البلدين، في حادث يُعد الأبرز منذ وقف إطلاق النار الأخير، وفقا لـ اسوشيتدبرس الامريكية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام بينها وكالة أنباء رويترز، فقد اشتعلت النيران قرب معبر تورخم – شُمان (Chaman) الحدودي، حيث اتهم كل طرف الآخر ببدء إطلاق النار.

قالت السلطات الباكستانية إن وحدات أمنية ردّت على إطلاق ناري "غير مبرر" من الجانب الأفغاني، بينما صرّح متحدث باسم طالبان أن القوات الباكستانية استهدفت ­منطقة سبين بولدك (Spin Boldak) في جنوب أفغانستان، ما دفعهم للرد دفاعاً عن الأراضي الأفغانية، حسب تيليجراف البريطانية

رغم ذلك، أفادت التقارير الأولية بعدم سقوط قتلى أو مصابين من كلا الطرفين جراء إطلاق النار، ولم تُسجل أضرار مادية كبيرة. لكن التوتر عاد ليستعر حول الهدنة الهشة التي كانت سارية منذ اتفاق وقف إطلاق النار الوسيط الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

تأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، كان أعنفها جولة العنف في أكتوبر 2025 التي أوقعت عشرات القتلى من جنود من الطرفين، وأدت إلى إغلاق المعابر الحدودية وتعليق حركة التجارة.