قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان على الحدود

إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان على الحدود
إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان على الحدود
القسم الخارجي

أفاد مراسلون أن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة بين قوات باكستانية وقوات من طالبان الأفغانية على طول الحدود المشتركة بين البلدين، في حادث يُعد الأبرز منذ وقف إطلاق النار الأخير، وفقا لـ اسوشيتدبرس الامريكية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام بينها وكالة أنباء رويترز، فقد اشتعلت النيران قرب معبر تورخم – شُمان (Chaman) الحدودي، حيث اتهم كل طرف الآخر ببدء إطلاق النار. 

قالت السلطات الباكستانية إن وحدات أمنية ردّت على إطلاق ناري "غير مبرر" من الجانب الأفغاني، بينما صرّح متحدث باسم طالبان أن القوات الباكستانية استهدفت ­منطقة سبين بولدك (Spin Boldak) في جنوب أفغانستان، ما دفعهم للرد دفاعاً عن الأراضي الأفغانية، حسب تيليجراف البريطانية

رغم ذلك، أفادت التقارير الأولية بعدم سقوط قتلى أو مصابين من كلا الطرفين جراء إطلاق النار، ولم تُسجل أضرار مادية كبيرة. لكن التوتر عاد ليستعر حول الهدنة الهشة التي كانت سارية منذ اتفاق وقف إطلاق النار الوسيط الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي. 

تأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، كان أعنفها جولة العنف في أكتوبر 2025 التي أوقعت عشرات القتلى من جنود من الطرفين، وأدت إلى إغلاق المعابر الحدودية وتعليق حركة التجارة. 

اشتباكات مسلحة قوات باكستانية طالبان الأفغانية وقف إطلاق النار السلطات الباكستانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

العثور على غريق

العثور على جثة صغير مجهول الهوية بالترعة الإبراهيمية فى مطاي

صورة أرشيفية

ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ بمكتبة الشروق: الأطفال يقرأون للأديب العالمي من زاوية جديدة

ياسر أبو شباب

مقتل ياسر أبو شباب يشعل الجدل في غزة.. تصريحات مثيرة وصدام عشائري ينتهي بإعلان من أنهى حياته

بالصور

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد