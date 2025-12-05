قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
رياضة

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

حسام حسن وإبراهيم حسن
حسام حسن وإبراهيم حسن
حمزة شعيب

تحدد بشكل مبدئي طريق منتخب مصر في حال تأهله من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة مساء الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي كشفت عن تفاصيل مجموعات النسخة الجديدة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب:

  • بلجيكا
  • إيران
  • نيوزيلندا

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها غدًا السبت 6 ديسمبر 2025.

طريق منتخب مصر في الأدوار الإقصائية

في حال تأهل مصر متصدرًا للمجموعة السابعة

يخوض المنتخب مباراته في دور الـ32 أمام أحد المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث من المجموعات:

  • الأولى
  • الخامسة
  • السابعة
  • الثامنة
  • التاسعة

في حال تأهل مصر في المركز الثاني

سيواجه منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة، والتي تضم:

  • الولايات المتحدة
  • باراجواي
  • أستراليا
  • المتأهل من ملحق أوروبا
    (تركيا – رومانيا – سلوفاكيا – كوسوفو)

في حال تأهل مصر ضمن أفضل 8 مراكز ثالثة

سيلتقي المنتخب مع متصدر إحدى المجموعتين:

المجموعة الثانية

  • كندا
  • قطر
  • سويسرا
  • المتأهل من الملحق (إيطاليا – أيرلندا – ويلز – البوسنة)

أو المجموعة التاسعة

  • فرنسا
  • السنغال
  • النرويج
  • المتأهل من الملحق (العراق – بوليفيا – سورينام)

بهذا يتضح الشكل المتوقع لمسار منتخب مصر في الأدوار الإقصائية، في انتظار إعلان الفيفا الرسمي عن جدول وتوقيتات المباريات.

منتخب مصر مجموعة مصر في كأس العالم قرعة كأس العالم

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
