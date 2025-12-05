أيادي مصر بالأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بحرفتك مركب نجاتك

شاركت وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر في افتتاح فعاليات معرض الحرف المصرية المقام بنادي الجزيرة بالقاهرة فيلا ماجور موراد، تحت عنوان «فُرصنا… حرفتك مركب نجاتك» على مدار يومين ،بدعوة من وزارة الخارجية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» الهادفة إلى دعم الحرف التراثية وتوفير بدائل اقتصادية آمنة للشباب، والحد من الهجرة غير النظامية.

جرى تنظيم المعرض من قِبل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة، وبمشاركة عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وشهد الافتتاح حضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، من بينها هولندا والنمسا وصربيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

كما تضمن المعرض تسليم شهادات للمستفيدين من الدعم العيني المقدم من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والإعلان عن فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة من خدمات التوظيف الذاتي والدعم العيني. واختُتمت الفعاليات بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض التي ضمت مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والحرف التراثية.