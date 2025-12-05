قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
محافظات

أيادي مصر بالأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بحرفتك مركب نجاتك

وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بالقاهرة تحت شعار «فُرصنا… حرفتك مركب نجاتك»
وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بالقاهرة تحت شعار «فُرصنا… حرفتك مركب نجاتك»
شمس يونس

 شاركت وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر في افتتاح فعاليات معرض الحرف المصرية المقام بنادي الجزيرة بالقاهرة فيلا ماجور موراد، تحت عنوان «فُرصنا… حرفتك مركب نجاتك» على مدار يومين ،بدعوة من وزارة الخارجية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» الهادفة إلى دعم الحرف التراثية وتوفير بدائل اقتصادية آمنة للشباب، والحد من الهجرة غير النظامية.

جرى تنظيم المعرض من قِبل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة، وبمشاركة عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وشهد الافتتاح حضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، من بينها هولندا والنمسا وصربيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

كما تضمن المعرض تسليم شهادات للمستفيدين من الدعم العيني المقدم من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والإعلان عن فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة من خدمات التوظيف الذاتي والدعم العيني. واختُتمت الفعاليات بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض التي ضمت مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والحرف التراثية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

