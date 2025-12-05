محافظ الأقصر يتفقد شركة مياه الشرب والصرف ويشيد بمنصة الدفع الإلكتروني

استقبل اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في مقر الشركة، بحضور اللواء محمد سعد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء علي عبدالعزيز الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الشركة أبرز إنجازات مشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها داخل المحافظة، وما تم تحقيقه في تطوير الشبكات ومحطات الرفع والمعالجة، إضافة إلى جهود تحسين جودة الخدمة وتقليل الفاقد.

كما قدّم اللواء أحمد سعيد عرفة عرضًا لمنصة الدفع الألكترونى الجديدة الخاصة بالشركة، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل إجراءات التحصيل والتعاقدات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة للمشتركين، كما تم عرض نسبة الفاقد، وطرق التخلص منها.

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره لما تحقق من جهود، وأوصى بالإلتزام بالمعايير وشكر الشركة على مجهوداتها فى المتابعة وسرعة رد الفعل والإستجابه السريعة للأعطال مؤكدًا دعمه لخطط التوسع والتطوير، ومشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.