ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
شرب الماء بالساعة.. كيف يرفع الترطيب المنظم كفاءة جسمك اليومية؟
الدكتور السيد قنديل: 7 آلاف طالب من 36 جنسية في جامعة حلوان
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد شركة مياه الشرب والصرف ويشيد بمنصة الدفع الإلكتروني

شمس يونس

استقبل اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في مقر الشركة، بحضور اللواء محمد سعد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء علي عبدالعزيز الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الشركة أبرز إنجازات مشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها داخل المحافظة، وما تم تحقيقه في تطوير الشبكات ومحطات الرفع والمعالجة، إضافة إلى جهود تحسين جودة الخدمة وتقليل الفاقد.

كما قدّم اللواء أحمد سعيد عرفة عرضًا لمنصة الدفع الألكترونى الجديدة الخاصة بالشركة، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل إجراءات التحصيل والتعاقدات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة للمشتركين، كما تم عرض نسبة الفاقد، وطرق التخلص منها.

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره لما تحقق من جهود، وأوصى بالإلتزام بالمعايير  وشكر الشركة على مجهوداتها فى المتابعة وسرعة رد الفعل والإستجابه السريعة للأعطال  مؤكدًا دعمه لخطط التوسع والتطوير، ومشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

من آلمته سيئته

من آلمته سيئته وأحزنته خطيئته.. خطيب المسجد الحرام يبشره بـ 3 نفحات

خطيب المسجد الحرام

بقدر انتصارهم على شهواتهم.. خطيب المسجد الحرام يوضح معيار القرب من الله

أ.د محمود الهواري

خطيب الأزهر: التحرش بالأطفال والأحداث المخزية التى تقع تؤكد وجود خلل وانحراف في المجتمع

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

